Mimo sezonu ogórkowego sierpień dostarczył nam wielu emocji w postaci bardzo ciekawych doniesień z branży rolno-spożywczej i handlowej. Oto podsumowanie minionego miesiąca.

Podsumowujemy sierpień 2023 w handlu i spożywce; Fot. EPA/ANDY RAIN Dostawca: PAP/EPA.

Podsumowujemy sierpień 2023 w branży rolno-spożywczej i handlowej.

Prawo zmienia się m.in. w zakresie handlu w niedziele, systemu kaucyjnego czy sprzedaży energetyków.

W sierpniu ogłoszono kilka istotnych inwestycji i przejęć w branży spożywczej.

Nie zabrakło też spożywczych "afer" i kompromitacji znanych osób.

Handel w niedziele. 1 sierpnia zmieniło się prawo!

1 sierpnia uszczelnione zostało prawo w zakresie zakazu handlu w niedziele. Pracodawcy ponownie mają obowiązek stosować się do ustawy z 2018 r., zgodnie z którą w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz handlu.

Na czas epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (prawo przewiduje również okres 30 dni od ich zniesienia), zakaz handlu w niedziele nie dotyczył pracy związanej z przyjmowaniem, rozładowywaniem i wystawianiem na sklepowe półki towaru określonego mianem pierwszej potrzeby. W teorii rozwiązanie to pozwalało na otwarcie biznesu w niedzielę przy założeniu, że za kasę odpowiedzialny jest jego właściciel, a pracownicy zajmują się wyłącznie obowiązkami związanymi z towarem.

Browary dolewają spirytus do piwa?

Minister Telus w Polskim Radiu 24 oskarżył browary o dolewanie spirytusu do piwa. Jak stwierdził "ludzie szukają piwa lokalnego, nie z wielkich koncernów, które dolewają spirytusu do piwa".

Na słowa te zareagowały firmy. - Odnosząc się do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, która dotyczyła rzekomego dodawania przez duże browary spirytusu do piwa, stanowczo zaprzeczamy takim pomówieniom - napisał Carlsberg w oświadczeniu.

"Takie słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Zwłaszcza, gdy słowa wypowiada minister rolnictwa, a kwestia dotyczy napoju, który w dużej mierze powstaje na bazie zboża" - dodała firma.

Co dalej ze spółkami Palikota?

Jeden z inwestorów spółek Janusza Palikota złożył wniosek o upadłość i postępowanie sanacyjne. W odpowiedzi zarząd MWPiW złożył wniosek o postępowanie o zatwierdzenie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Celem wniosku jest ochrona aktywów należących do spółek Grupy przed zapowiadanymi przez część wierzycieli wnioskami o upadłość, jak również przed "politycznie motywowanymi atakami ze strony organów państwa".

- Naszym celem zarówno w Manufakturze, jak i Tenczynek Dystrybucji, jest zwrot całości inwestycji, zobowiązań, spłata wszystkich wierzytelności - zapowiedział Janusz Palikot.

Nowel buduje największą piekarnię w Polsce

Nowel na koniec tego roku ma osiągnąć gotowość operacyjną nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowym Modlinie. Jak podaje firma, ma być to największa piekarnia w Polsce i jedna z największych w Europie. Pierwsza faza inwestycji oszacowana została na 200 mln zł, docelowo może być to inwestycja na poziomie 800 mln zł.

Historyczny browar sprzedany

Browar Czarnków sprzedał Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu nieruchomość, na której znajduje się historyczny budynek browaru dawniej wykorzystywany przez spółkę. Wartość transakcji to ponad 3,5 mln zł.

UE zmienia rozporządzenie ws. win musujących

Jak wynika z nowego rozporządzenia UE, "producenci wina musującego, gatunkowego wina musującego i aromatycznego gatunkowego wina musującego mogą podjąć decyzję o nieotaczaniu korka i szyjki butelki klamrą". Winiarze są podzieleni ws. nowego prawa, niektórzy podchodzą do niego sceptycznie. Nowe rozporządzenie pozwoli na spore oszczędności i ulży środowisku.

Polska wreszcie wolna od groźnej choroby drobiu

Polska stała się krajem wolnym od wirusa grypy ptaków – poinformowały polskie władze weterynaryjne. To ważny krok dla odbudowy eksportu mięsa drobiowego do krajów trzecich.

Branża nie ma wątpliwości: Uwolnienie się od HPAI przez Polskę to ważny krok naprzód wspierający dalsze wysiłki administracyjne na rzecz ponownego otwarcia rynków eksportowych poza obszarem celnym Unii Europejskiej.

Przychody Dino wzrosły więcej niż 1/3

Choć wyniki finansowe Dino za I półrocze i II kwartał były w znakomitej większości lepsze od tych z analogicznych okresów poprzedniego roku, to jednak niższe od oczekiwań analityków. Niższy niż rok temu był wzrost sprzedaży like-for-like (LfL). Wskaźnik ten porównuje sprzedaż tych samych placówek dzisiaj i przed rokiem.

Przychody grupy za II kwartał wyniosły 6,549 mld zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rdr. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 6,676 mld zł. W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe rdr. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kwartale 2023 r. 20,3 proc., po wzroście o 29,8 proc. w analogicznym okresie 2022 r. Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 23,3 proc. (25,5 proc. wzrostu przed rokiem).

Legendarna fabryka wódki upada

Sąd nie zgodził się na restrukturyzację Starki. Legendarna szczecińska fabryka wódki zostanie prawdopodobnie sprzedana. W opinii Katarzyny Rogoźnickiej, doradcy gospodarczego i eksperta ds. restrukturyzacji, działanie mające na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa ma sens, ale poza chęciami potrzebny jest konkretny plan działania. – Każdy, kto zna historię tego przedsiębiorstwa wie, że Starka ma wielki potencjał na spektakularny powrót na rynek i sukces. Czego brakuje? Konsekwencji we wdrażaniu strategii marketingowych oraz oczywiście kapitału – mówi Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy.

Co dalej z Browarem Leżajsk?

Grupa Żabka wraz z Gminą Leżajsk chciały przejąć Browar w Leżajsku od Grupy Żywiec. Chciały, bo jak wynika z upublicznionej korespondencji, Żabka została...wyłączona z procesu negocjacji.

Grupa Żywiec potwierdziła zakończenie produkcji w zakładzie wraz z końcem sierpnia. Spółka prowadzi już jedynie rozmowy w sprawie sprzedaży majątku fabryki.

Amerykańska firma spożywcza inwestuje w Kutnie

Firma Newly Weds Foods, światowy lider w produkcji m.in. panierek do żywności, przypraw i sosów dostarczanych do restauracji i dużych sieci handlowych buduje swój zakład produkcyjny w Kutnie. Firma posiada obecnie 29 zakładów produkcyjnych na świecie.

W życie wchodzi nowy zakaz

W Dzienniku Ustaw, 28 sierpnia 2023 r., opublikowano nowelizację ustawy wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom niepełnoletnim. Jednocześnie ustawa wprowadza zakaz sprzedaży tego typu napojów na terenie szkół, jednostek oświatowych a także w automatach.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2023 r., z wyjątkiem art. 1 (przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach), który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Gigant stawia na pomidory. Maspex z miliardowymi przychodami

Działa już nowa linia produkcyjna w zakładzie Agros Nova w Łowiczu, należącym do Grupy Maspex, która pozwala na nowe, większe możliwości przetwórstwa pomidorów. Do tej pory firma miała możliwość przerobić 20 tys. ton tego surowca. Dzięki nowej technologii będzie to nawet 3 razy więcej.

Grupa Maspex w 2023 roku przekroczy 20 mld zł obrotów. - To sukces rozwoju naszych brandów, jak i kolejnych przejęć, m.in. zaangażowania w produkcję i dystrybucję alkoholi - powiedział Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu.

System kaucyjny. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał ustawę o systemie kaucyjnym opakowań - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r.

Nowelizacja przewiduje, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Koszykarz NBA ambasadorem polskiej marki

FoodCare przedstawił nowego ambasadroa marki 4MOVE. Został nim Jeremy Sochan, polsko-amerykański koszykarz NBA. Producentem 4MOVE jest firma FoodCare.

Duże przejęcie na polskim rynku wódki

Stock Spirits Group, poprzez swoją polską spółkę zależną Stock Polska, sfinalizowała przejęcie Polmosu Bielsko-Biała S.A. W wyniku przejęcia Stock Spirits będzie miał pełną ofertę w segmencie wódek w Polsce w kategoriach mainstream i premium.

Polmos Bielsko-Biała to ekspert w produkcji alkoholi czystych i smakowych, którego sztandarowymi produktami są wódki premium – Biały Bocian i Ogiński, wódka Żytnia oraz krem jajeczny Advocaat.

Wstępne dane o sierpniowej inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie - podał Główny Urząd Statystyczny.