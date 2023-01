Przy okazji informacji, że Novak Djoković dołączył do firmy waterdrop jako ambasador i inwestor, przypominamy biznesy, w które inwestują znani sportowcy. Kto stawia na kawę lub ekologiczną żywność, kto na roślinne zamienniki, a kto prowadzi winnice? Przekonajcie się sami!

Sportowcy inwestują w biznes spożywczy; fot. shutterstock.com

Przypomnijmy, Novak Djoković dołączył do firmy waterdrop jako ambasador i inwestor. Celem założonej w 2016 r. marki jest eliminacja słodzonych napojów w plastikowych butelkach. Czytaj: Znany tenisista inwestuje w producenta napojów. "Siedmiocyfrowa suma"

Robert i Anna Lewandowscy inwestują w żywność

Robert Lewandowski chętnie wchodzi w różne biznesy, także te związane z branżą rolno-spożywczą. W spożywkę zaangażowana jest także jego żona - Anna.

Lewandowski inwestuje m.in. w ulubiony biznes gwiazd, czyli restaurację. W październiku 2021 r. w zrewitalizowanym kompleksie Browarów Warszawskich została otwarta restauracja - Nine’s.

W Polsce i Niemczech można kupić kawę sygnowaną nazwiskiem Lewandowskiego. Produkt dostępny jest w kilku wariantach (crème, espresso, gold) i wersjach opakowań (słoiki 200 g, opakowania 250 g i 1 kg). Ceny wahają się od 15 do 62 zł.

Stacjonarnie można ją kupić w Kauflandzie czy w Aldi. W internetowym sklepie Foods by Ann (to z kolei biznes małżonki - Anny Lewandowskiej) dostępna jest cała gama produktów RL9 bez żadnych ograniczeń: batony energetyczne, napoje, a nawet ciasteczka czy krem orzechowo-czekoladowy z podobizną „Lewego”.

Firma Anny i Roberta Lewandowskich - Levann konsoliduje ich marki własne.

Lewandowscy pod szyldem spółki Levann łączą nie tylko swoje doświadczenia w holistycznym podejściu do zdrowia, ale też dotychczasowe marki własne: Foods by Ann, RL9 i RL9 Coffee. W ofercie firmy Levann znajdą się również witaminy i suplementy diety takie jak: Omega-3 D3 + K2, Witamina D3 i K2, Zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn, Zestaw witamin i minerałów dla kobiet, Witamina C Complex, Witamina B Complex, Ashwaganda, czy suplementy wspierające koncentrację i energię.

Anna Lewandowska prowadzi także firmę dostarczającą catering dietetyczny - Supermenu.

Gerard Piqué i jego napoje izotoniczne

Były obrońca Barcelony Gerard Piqué i jego były kolega z boiska Carles Puyol wprowadzili na rynek w 2016 r. napój izotoniczny wraz z Noel Alimentaria - znaną firmą w branży spożywczej w Hiszpanii. Napój został nazwany 426Miles na cześć odległości, jaką niedźwiedzica polarna przepłynęła (rekordowe dziewięć dni z rzędu), aby powrócić na ląd z powodu kryzysu topnienia lodowców w wyniku zmian klimatu. Umieszczając tę ​​nazwę na opakowaniu napoju, chcieli oddać hołd temu kamieniowi milowemu i uświadomić straszne konsekwencje problemu globalnego ocieplenia.

Grzegorz Krychowiak inwestuje w żywność ekologiczną

- Każdy biznes, w który inwestuję, rodzi się z wiedzy i pasji. Przedstawiam Wam BioGol. Rok pracy, ale wchodzimy na rynek i jestem z tego powodu bardzo dumny - napisał ponad 2 lata temu w swoich mediach społecznościowych Grzegorz Krychowiska. BioGol jest częścią spółki GK4 Foods i zajmuje się sprzedażą ekologicznej żywności.

Produkcją dla BioGol zajmuje się spółka Bio Planet, w której Krychowiak zresztą nabył pakiet akcji pod koniec 2021 r. Bio Planet jest także wyłącznym dystrybutorem B2C produktów BioGol.

Hiszpańska winnica Iniesty

Andres Iniesta, poza piłką nożną, jest znany za sprawą swej winnicy w rodzinnym mieście Fuentealbilla. W 1999 roku ojciec przyszłego piłkarza założył winiarnię Bodega Iniesta, a po kilku latach przejął ją syn. Obecnie produkty z tej winnicy są dostępne na terenie całej Hiszpanii, a także można zamawiać je online.

Heura - roślinny biznes sportowców

Heura jest na najlepszej drodze do przejścia przez największą europejską rundę finansowania B na rynku produktów roślinnych w 2023 roku. Firma pozyskała właśnie ponad 20 mln euro na rozwój produkcji zastępników mięsa w Europie. W ten roślinny biznes zainwestowali niedawno znani sportowcy: gwiazda NBA Ricky Rubio, piłkarze klubu FC Barcelony – Sergio Busquets i Sergi Roberto, a także popularny hiszpański komik i prezenter telewizyjny David Broncano.

Oprócz znanych nazwisk, hiszpańską markę wsparło również 5000 indywidualnych inwestorów, nazywanych przez firmę “Good Rebels” – wzięli oni udział w jednej z najbardziej udanych rund crowdfundingowych w Europie.

Heura jest jedną z najszybciej rosnących firm rynku roślinnego w Europie oraz liderem na rynku hiszpańskim z 80-proc. wzrostem sprzedaży produktów roślinnych. Do końca 2023 roku firma zamierza osiągnąć 30 proc. udziału w rynku europejskim, popularyzując swoją wizję etycznego biznesu na całym kontynencie.

Wegańskie burgery Sereny Williams i Lewisa Hamiltona

Tenisistka Serena Williams (obok Jay-Z czy Katy Perry) zdecydowała się zainwestować w firmę Impossible Foods, która wprowadziła na rynek Impossible Burger (połączenie białka sojowego i ziemniaczanego, z dodatkiem tłuszczu kokosowego i słonecznikowego oraz soku buraczanego, który zapewniał mu bardziej mięsny efekt).

Kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton jest natomiast inwestorem w ramach londyńskiego konceptu Neat Burger, serwującego roślinne zamienniki mięsa, który ma bardzo ambitne plany ekspansji. Obecnie to ok. 10 restauracji - w Wielkiej Brytanii, nowym Jorku czy Dubaju.

Lukas Podolski - kebaby i lody

Lukas Podolski, który grał w klubach, takich jak Bayern Monachium czy Arsenal F.C., obecnie gwiazda Górnika Zabrze - ma otworzyć na Śląsku swój pierwszy w Polsce lokal sieci barów z kebabem Mangal Döner. Kebabownia ma powstać w Zabrzu w budynku po McDonald's.

Czytaj: Słynny piłkarz i właściciel sieci z kebabem otworzy lokal na Śląsku

30 grudnia ub.r. w Niemczech Lukas Podolski otworzył kolejny lokal Mangal Döner. Nowy punkt znajduje się na mieście Hürth obok Kolonii. Piłkarz zgodnie ze zwyczajem pojawił się na otwarciu.

Obecnie działają Mangal x Łukasz Podolski m.in. w Kolonii (6 lokali), Bergisch Gladbach, Bergheim, Düsseldorf i Bonn. Teraz czas na Polskę i Zabrze.

W 2021 roku do sklepów Lidl trafiły także lody sygnowane przez Lukasa Podolskiego. Pod marką Ice Cream United dostępne jest pięć smaków.

Lukas Podolski w 2016 roku rozpoczął współpracę z Christianem Gaierem, pochodzącym z rodziny z włoskimi korzeniami, która produkuje lody od ponad 100 lat.

Restauracje piłkarzy

Piłkarze lubią inwestować w restauracje. W Polsce swoje lokale mają np. Arkadiusz Milik w Katowicach, a piłkarz ekstraklasy Kamil Sylwestrzak w Kielcach.

Na świecie też obserwowany jest taki trend. Alessandro Del Piero legenda Juventusu, który pomógł reprezentacji Włoch sięgnąć po Mistrzostwo Świata w 2006 roku, prowadzi restauracje N10 w Mediolanie oraz w Los Angeles, gdzie mieszka. To lokal serwujący dania kuchni włoskiej.

W gastronomię inwestują także m.in. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gary Neville, David Luiz i Willian Borges oraz Marco Verratti.