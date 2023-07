Jewgienij Prigożyn znany jest jako szef tzw. Grupy Wagnera, rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej. Mniej znany jest fakt, iż wcześniej zajmował się on m.in. biznesem spożywczym i gastronomicznym i gościł takie osobistości jak prezydenta Francji Jacquesa Chiraca czy George'a Busha z USA.

Jewgienij Prigożyn - kucharz Putina /fot. PAP/Newscom/Press service of Prigozhin

Początki działalności Jewgienija Prigożyna

Życiorys Jewgienija Prigożyna urodzonego w 1961 roku w Leningradzie mógłby służyć za scenariusz filmu sensacyjnego lub kryminalnego – był złodziejem, więźniem, biznesmenem, a obecnie jest szefem firmy najemniczej.

Portal defence24.pl zamieścił dokładny życiorys Prigożyna. Jak czytamy, po okresie życia gangsterskiego i wyjściu z więzienia na początku lat dziewięćdziesiątych, zajął się biznesem spożywczym. Początki były skromne - sprzedawał wraz z ojczymem hot dogi. Jak podaje Wprost, wkrótce prowadzili już sieć budek z fast foodami, a których zyski posłużyły do rozwoju kolejnych biznesów. Później wspólnie z kolegą ze szkoły sportowej rozwijał pierwszą sieć sklepów spożywczych Kontrast – został kierownikiem i mniejszościowym udziałowcem. Sklepy cieszyły się znaczną popularnością, gdyż oferowały zagraniczne, trudno dostępne w Rosji wówczas produkty. Wraz z rozwojem prywatnego handlu w Rosji, popularność, a w ślad za tym i zyski sklepów Kontrast zmalały.

Restauracje Prigożyna kluczem do sukcesu

Od 1996 r. Prigożyn otwierał w Petersburgu lokale gastronomiczne - pierwszym była restauracja Stary Urząd Celny, której menadżerem został Anglik Anthony William Geer - była to pierwsza ekskluzywna restauracja w Petersburgu, do której przychodzili włodarze miasta i ich zagraniczni goście, dlatego po roku przyniosła milion dolarów zysku. To zachęciło Prigożyna do rozwijania biznesu gastronomicznego - wiosną 1997 roku otworzył „New Island”, pierwszą w mieście restaurację na statku zacumowanym na Newie.

W 1997 roku stworzył pierwszą spółkę przyszłego holdingu Konkord, w ramach którego otwarto szereg elitarnych restauracji, m.in.: The Old Customs House, Seven Forty, Stroganovsky Dvor, Russian Kitsch, czy jak się później okazało najważniejszą - New Island. Cieszyły się one popularnością wśród elity politycznej i kryminalnej Sankt Petersburga. Holding jest również właścicielem sieci butików „Muzeum czekolady".

W tym samym czasie działał w biznesie hazardowym.

Prigożyn - kucharz Putina

Jewgienij Prigożyn czasem jest określany jako kucharz Putina – wynika to z faktu, iż na jego statku restauracyjnym o wdzięcznej nazwie New Island prezydent Rosji przyjmował takich gości jak prezydent Francji Jacques Chirac czy japoński premier Mori. W tym samym miejscu Władimir i Ludmiła Putin spotkali się z George'em i Laurą Bush. Tam też Prezydent Rosji świętował swoje urodziny. Znakomitych gości osobiście obsługiwał Prigożyn. W 2008 roku Prigożyn był gospodarzem przyjęcia z okazji inauguracji prezydentury Dmitrija Miedwiediewa.

Ciekawostką jest fakt, że gospodarz New Island osobiście pobił i wyrzucił za burtę człowieka, który wszedł tam bez pozwolenia. Człowiek ów utonął, a śledztwo umorzono.

Z Petersburga do Moskwy

Jak podaje wikipedia, w latach 2002–2012 należące do Prigożyna przedsiębiorstwo Konkord prowadziło sieć barów typu fast food o nazwie „Blin! Donald’s” . W 2009 r. Prigożyn otworzył restaurację Gabinet 1237 w Białym Domu – siedzibie rządu Federacji Rosyjckiej w Moskwie,

W 2010 r. otwarto fabrykę firmy Konkord Catering – w jej otwarciu uczestniczył osobiście Władimir Putin.

Konkord Catering otrzymała kontrakt na obsługę bankietów na Kremlu. Kolejne firma holdingu otrzymały kontrakty na obsługę żywnościową jednostek wojskowych w Rosji, które w latach 2012 – 2014 objęły 92 proc. tego rynku, a także na dostawę gotowych posiłków do szkół - w roku 2014 posiadały 60 proc. tego rynku w Moskwie.

Równocześnie rozwijał działalność internetową – posiadał tzw. farmę trolli, a później również wojskową.