Spożywcze nowości. 5 ciekawych produktów z grudnia 2021

Jakie najciekawsze produkty spożywcze trafiły na polski rynek w grudniu 2021? Zobaczcie nasz subiektywny wybór pięciu nowości. Wbrew pozorom, nie były to jedynie świąteczne smaki:

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 29-12-2021, 15:11

Spożywcze nowości. 5 ciekawych produktów, które pojawiły się na rynku w grudniu 2021 roku. fot. mat. pras.

Najciekawsze spożywcze nowości z grudnia 2021

Co działo się na rynku spożywczym w grudniu 2021? Wśród nowości produktowych dominowały, co oczywiste, produkty o bożonarodzeniowym charakterze.

Grudniowe premiery to jednak nie tylko aromaty wigilijnego stołu. Na rynku pojawiły się także m.in. roślinne zamienniki ryb, jak również znane i lubiane marki w nowym formacie (lody Fantasia czy chipsy Lay's KFC).

Nasz wybór jest czysto subiektywny. Wybieraliśmy spośród produktów, które trafiły na rynek w grudniu 2021 bądź informacja o ich debiucie pojawiła się w ostatnim miesiącu mijającego roku.

Świąteczne kabanosy ze śliwką, wiśnią i czekoladą

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia marka ZM Pekpol wzbogaciła portfolio o dwa nowe smaki kabanosów. W limitowanej świątecznej edycji znalazły się: kabanosy z wiśnią i czekoladą oraz ze śliwką. Wędliny nie zawierają fosforanów i glutaminianu sodu.

Inspiracją dla powstania dwóch nowych produktów były świąteczne, zimowe smaki i zapachy. Do tych właśnie należy wiśnia z czekoladą i śliwka. Czytaj więcej: Pekpol wprowadza kabanosy ze śliwką, wiśnią i czekoladą

ZM Pekpol wprowadza kabanosy ze śliwką, wiśnią i czekoladą. fot. mat. pras.

Danone wprowadza Fantasię w formie batonu

Marka, dotychczas znana z jogurtu z dodatkami, poszerzyła właśnie swoją ofertę o nową, zaskakującą formę. Mleczny batonik pojawił się na rynku w dwóch wariantach smakowych: karmel i wiśnia.

- Fantasia w formie batonika dedykujemy wszystkim kobietom, które kochają lekkie desery. Fantasia to ikoniczna, kobieca marka, obecna w co trzecim polskim domu. To sprawia, że sięgają po nią różne generacje Polek, a każda z nich ma swoje własne przyzwyczajenia i ulubiony sposób jedzenia produktów Fantasia. Wierzymy, że nowa forma przekąski od Danone będzie kolejnym sposobem, aby cieszyć się wolną chwilą i idealnie wpisze się w codzienność naszych konsumentek - mówi Krzysztofa Zaborowska, senior brand marketing manager w Danone.

Czytaj więcej: Danone wprowadza Fantasię w formie batonu

Danone wprowadza Fantasię jako baton. fot. mat. pras.

Dobra Kaloria wprowadza zamienniki ryb

"Roślinne kotleciki a la rybne" w połowie grudnia pojawią się w sklepach Lidl, Netto i Kaufland.

- Wiele razy prosiliście nas o roślinną rybę, a my połknęliśmy haczyk i stworzyliśmy dla Was coś, co z pewnością zagości w te Święta na wigilijnym stole - poinformował producent.

Roślinne kotleciki a la rybne Dobrej Kalorii w połowie grudnia pojawią się w sieciach Lidl Polska, Netto Polska oraz Kaufland Polska.

Czytaj więcej: Dobra Kaloria wprowadza zamienniki ryb

Dobra Kaloria wprowadza roślinne kotleciki rybne. fot. mat. pras.

Wyjebongo. Nowa wódka od Palikota

Janusz Palikot razem ze spółką Alembik Polska wprowadził na rynek alkoholi nową wódkę o wyszukanej nazwie Wyjebongo. Przypomnijmy, że latem tego roku Palikot w ramach współpracy z inną spółką Przyjazne Państwo wyprodukował wódkę WyBUHowa.

Wódka Wyjebongo o smaku marakui jest dostępna wyłącznie w sieci partnerskiej Żabka oraz na stronie Browaru Tenczynek.

Rekomendowana cena detaliczna za butelkę 500 ml w Żabce to 69,90 zł.

Czytaj więcej: Wyjebongo. Gdzie kupić nową wódkę Palikota?

Janusz Palikot wprowadził na rynek nową wódkę Wyjebongo / fot. materiały prasowe

Chipsy Lay's o smaku KFC

Na przełomie listopada i grudnia w sieci restauracji KFC oraz w sklepach Lidl i Żabka na terenie całego kraju pojawiły się chipsy Lay’s inspirowane smakiem kurczaka KFC. Choć była to bardzo limitowana edycja, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród fanów chrupiącego kurczaka w panierce.

W związku z ogromnym zainteresowaniem fanów Lay’s i KFC, jeszcze przed Sylwestrem dodatkowa dostawa chipsów Lay’s KFC pojawi się w sklepach sieci Żabka, a tuż po Nowym Roku także w sklepach sieci Lidl.

Czytaj więcej: Chipsy Lays KFC hitem sprzedaży. Gdzie je kupić?