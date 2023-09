Biznes i technologie

Spożywczy gigant wchodzi do Polski. "Nowe możliwości dla lokalnych producentów"

Lulu Group International, jedna z firm handlowych na świecie, otworzy w Polsce swoje pierwsze centrum logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jedno z centrów handlowych Lulu Group International w Indiach. Fot. By Biswarup Ganguly - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org