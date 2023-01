Biznes i technologie

Sprawdzony znak promocyjny na niepewne czasy. Zgłoś produkt lub usługę do 33. edycji Konkursu „Teraz Polska”

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 04-01-2023, 14:52

Do końca stycznia można zgłaszać produkty, usługi i innowacje do 33. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Firmy, które zwyciężą otrzymają prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”, czyli najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym na polskim rynku.

