Do 10 lat więzienia grozi 31-latkowi spod Ełku, który sprzedawał nie należące do niego ciągniki. Jeden pojazd sprzedał, gdy był w tracie sprzedaży drugiego zareagowali właściciele - poinformowała ełcka policja.

Sprzedawał nie swoje ciągniki. Grozi mu do 10 lat więzienia

Mężczyzna zauważył, że na posesjach, które na co dzień nie są zamieszkałe stoją stare, nieużywane już ciągniki. Postanowił je sprzedać: zamieścił zdjęcia w internecie, a gdy znaleźli się zainteresowani zaprowadził ich na posesję i pokazał traktor. Gdy doszło do transakcji pomógł załadować traktor na lawetę.

W identyczny sposób 31-latek próbował sprzedać drugi ciągnik. Żeby dostać się na posesję i pomóc załadować pojazd na przyczepę mężczyzna rozciął łańcuch zabezpieczający bramę przed otwarciem. Gdy się krzątał przy sprzedawaniu traktora na posesji pojawili się właściciele i zaalarmowali policję. "31-latek uciekł wtedy z tej posesji. Policjanci ustalili jego dane i zatrzymali go. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem i kradzieży, za co grozi mu do 10 lat więzienia" - podała policja.

Wartość obu traktorów oszacowano na 8 tys. zł.

Dodatkowo policjanci ustalili, że 31-latek kilkukrotnie ukradł artykuły spożywcze i przemysłowe ze sklepów.