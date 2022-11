Białostocka prokuratura skierowała do sądu w Poznaniu akt oskarżenia dotyczący dziewięciu osób, oskarżonych o udział w oszustwach przy internetowej sprzedaży nowoczesnych, wielofunkcyjnych robotów kuchennych. W sumie było to ponad sto przypadków; część poszkodowanych wpłaciła pieniądze.

Sprzedawali drogie roboty kuchenne, choć ich nie mieli. fot. shutterstock

Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ prowadziła tzw. śledztwo zbiorcze, czyli zostały jej przekazane materiały ze spraw wszczętych przez różne prokuratury. Akt oskarżenia został przesłany do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w oparciu o regułę, że jeśli sprawa była prowadzona przez różne prokuratury, to właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd w okręgu, gdzie wszczęto pierwsze śledztwo.

Według ustaleń białostockiej prokuratury, ogłoszenia o sprzedaży nowoczesnych urządzeń kuchennych, w cenie 4-4,5 tys. zł za sztukę, zamieszczała jedna osoba. Oferty były dostępne w latach 2020-2021 na jednym z internetowych portali z ogłoszeniami. "Sprawca nigdy nie posiadał oferowanych urządzeń. W sumie dopuścił się 120 oszustw i usiłowań oszustw" - podała w piątkowym komunikacie prokuratura. Oznacza to, że część z tych osób wpłaciła pieniądze na wskazane konta.

Co grozi oszustom od robotów kuchennych?

Pozostałe osoby objęte tym aktem oskarżenia odpowiedzą przed sądem za pomocnictwo - chodziło o udostępnienie sprawcy swoich kont bankowych; dostawali za to od niego wynagrodzenie. Materiały dotyczące dwóch kolejnych osób podejrzanych o pomocnictwo zostały wyłączone do odrębnego postępowania - to osoby które ukrywają się i są poszukiwane.

Jak podała prokuratura, pięć osób objętych aktem oskarżenia było już wcześniej karanych. w tym jedna wielokrotnie za oszustwa.