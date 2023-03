Sprzedaż detaliczna spadła drugi miesiąc z rzędu, najbardziej paliw, mebli oraz prasy - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny we wtorek komentując dane GUS. Wzrosła sprzedaż odzieży, samochodów oraz farmaceutyków; większa jest też produkcja budowlana.

Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. spadła o 5,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,6 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,8 proc. rdr.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwrócił uwagę we wtorkowym komentarzu, że sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 5,0 proc., "dużo poniżej prognoz rynkowych". Dodano, że to drugi miesiąc z ujemnym odczytem. "GUS wskazuje na największe spadki w segmencie paliw, mebli oraz prasy. Wzrosła sprzedaż odzieży, samochodów oraz farmaceutyków" - wskazali eksperci.

Wyjazd uchodźców wpływa na spadki sprzedaży?

Według PIE słabsze wyniki to także efekt wyjazdu części uchodźców z naszego kraju. "Przez cały poprzedni rok podbijali oni wyniki konsumpcji - przede wszystkim podstawowych produktów takich jak żywność, odzież czy farmaceutyki. Porównanie następuje jednak do okresu, w którym wpływ konsumpcji +uchodźczej+ był największy, co zaniża faktyczny wynik" - wyjaśnili eksperci, zaznaczając, że taki stan utrzyma się przez cały obecny rok.

Ich zdaniem struktura konsumpcji wskazuje na spowolnienie gospodarcze. "Wysoka inflacja nadszarpnęła zdolność nabywczą wielu gospodarstw domowych. W efekcie przez większość poprzedniego roku obserwowaliśmy spadek sprzedaży elektroniki czy samochodów. Niskie wyniki utrzymają się w najbliższych miesiącach - również dane za marzec pokażą ujemną dynamikę" - uważają eksperci.

Jak wysoka inflacja wpływa na sprzedaż?

PIE wskazał również, że produkcja budowlana wzrosła o 6,0 proc., zauważalnie powyżej prognoz rynkowych (6,0 proc.).

"Wzrost to przede wszystkim efektem większej aktywności przy budowanie obiektów inżynierii cywilnej (+21,5 proc.). Umiarkowanie solidnie wygląda także segment robót specjalistycznych i wykończeniowych (+4,3 proc.). Jednocześnie obserwujemy słabe wyniki w budowie domów i mieszkań (-2,8 proc.)" - ocenili eksperci.

Prognozują oni, że w kolejnych miesiącach utrzymają się umiarkowane wyniki w budownictwie.

"Najsłabszą koniunkturę będziemy obserwować w budowie domów. To efekt wysokich stóp procentowych i zamrożenia rynku kredytów hipotecznych - GUS wskazuje, że liczba pozwoleń na nową budowę spadła w styczniu o 32,5 proc. r/r. Wzrost inwestycji publicznych oraz prefinansowanie wydatków z KPO przełożą się jednak na lepsze wyniki w budownictwie infrastrukturalnym" - stwierdzili eksperci PIE.