Średnie umorzenie subwencji z Tarczy PFR 1.0 wyniesie 65-70 proc.

Jak poinformował wiceprezes PFR, proces umarzania subwencji z Tarczy PFR 1.0 jest już przygotowywany przez Fundusz we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową i bankami, a procedura rozpocznie się od trzeciej dekady kwietnia. Zapewnił, że będzie ona prosta, przyjazna dla przedsiębiorców i w pełni zdygitalizowana. "Zależy nam na tym, by przedsiębiorcy nie byli obciążani ponad niezbędne minimum procesem umorzenia, żeby cały proces przebiegał online i był zaprojekowany nowocześnie, czyli już z propozycją wypełnionych części danych" - mówi Marczuk.

Tłumaczy, że po zalogowaniu się w tym samym banku, w którym wypłacona była subwencja, przedsiębiorca znajdzie elektroniczny formularz, częściowo już wypełniony, z wyliczoną przez PFR kwotą umorzenia. "Po jego akceptacji i ewentualnym uzupełnieniu firma otrzyma via bank, także online, decyzję o umorzeniu oraz harmonogram spłat pozostałej części subwencji" - powiedział.

Wskazał, że firmy, które dostały wsparcie w maju, a takich było w wiosennej Tarczy PFR 1.0 najwięcej, rozpoczną spłatę nieumorzonej części subwencji dopiero od 25 lipca, natomiast ci "czerwcowi" - w sierpniu. Kwota do spłaty będzie rozłożona na 24 nieoprocentowane raty.

Marczuk zaznaczył, że aby PFR wydał decyzję o umorzeniu, przysłany formularz należy zaakceptować. A nawet jeśli przedsiębiorca nie będzie zgadzał się z decyzją PFR dotyczącą wielkości umorzenia będzie zobligowany do spłaty rat zgodnie z harmonogramem. Natomiast jeżeli będzie uważał, że umorzenie powinno być większe będzie mógł ewentualnie założyć postępowanie wyjaśniające. "Zakładam, że będą to sporadyczne przypadki, ponieważ warunki umorzenia są obiektywne" - powiedział. Przypomniał, że pierwszy i podstawowy warunek jest taki, że firma musi wciąż funkcjonować i nie mieć od momentu otrzymania subwencji okresów zawieszenia działalności, drugi to utrzymanie zatrudnienia, natomiast trzeci - tylko dla firm zatrudniających ponad 9 osób, tj. MSP a nie mikro - to wykazanie straty. "Wszystkie te dane PFR sprawdza w odpowiednich rejestrach i ZUS, a stratę przedsiębiorca będzie wpisywał sam" - zaznaczył.