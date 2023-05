Tylko od początku roku w mediach tradycyjnych i społecznościowych pojawiło się 76 959 publikacji dotyczących protestu rolników, kryzysu nawozowego i ukraińskiego zboża. To bardzo nośne tematy, zwłaszcza w świetle nadchodzących wyborów. PSMM Monitoring & More przygotował analizę podsumowującą przekaz medialny w kontekście wspomnianych wydarzeń.

Problemy polskich rolników związane z ukraińskim zbożem okazały się bardzo medialnym tematem w „gorącym”, przedwyborczym okresie. Od stycznia do początku maja 2023 roku w internecie, prasie, radiu i telewizji ukazało się 61763 publikacji na temat protestu rolników w Hrubieszowie. Ich dotarcie szacowane jest na 2,318 mld, a ekwiwalent reklamowy przekracza 500 mln zł. Znacząca większość wzmianek pojawiła się w marcu i kwietniu. Temat ten najczęściej podejmowały: Polsat News, Polskie Radio 24, gospodarka.sos.pl, TVN24 i Radio TOK FM.

Warto także przyjrzeć się, jak dużą uwagę media poświęcają AGROunii i jej liderowi, Michałowi Kołodziejczakowi. W analizowanym okresie opublikowano w tym kontekście 7 671 publikacji w mediach tradycyjnych. Dotarcie artykułów to 298 mln, z kolei ekwiwalent reklamowy wyniósł blisko 80 tys. zł.

W tym samym okresie w mediach społecznościowych pojawiło się 15 196 publikacji na temat ukraińskiego zboża, w tym 304 materiały zawierające frazę AGROunii i nazwisko jej prezesa. Najwięcej wzmianek opublikowano w kwietniu 2023 r. Najwięcej postów pojawiło się na Twitterze (12771 o proteście i 179 o AGROunii) i Facebooku (odpowiednio: 2211 i 117).

Rosnące natężenie publikacji na temat Michała Kołodziejczaka w mediach tradycyjnych i społecznościowych może sugerować, że naturalnie wyłania się nowy lider rolników.

– Aż kilkanaście procent przekazu zawierało wzmianki o liderze AGROunii, wyraźnie dążącym do zdyskontowania rosnącego na wsi niezadowolenia. Biorąc pod uwagę wielowątkowość i popularność tematu, wynik ten uznać można za sukces. Budowanie medialnej rozpoznawalności ma konkretne przyczyny: Michał Kołodziejczak otwarcie kieruje się do przekształcenia AGROunii w projekt polityczny. Silnie „antysystemowa” retoryka, organizowanie gwałtownych protestów środowisk rolniczych, sugerowanie antagonizmu „my – społeczeństwo, oni – władza”, wskazują, że Kołodziejczak zamierza podążać drogą, która wprowadziła kiedyś Andrzeja Leppera i Samoobronę RP do koalicji rządowej – tłumaczy Maciej Małkowski, Starszy Analityk Mediów w PSMM Monitoring & More.