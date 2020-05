Stabilizacja EUR/PLN na 4,45; rentowności spadły do rekordowo niskich poziomów

"Generalnie sama obniżka stóp procentowych to za mało, żeby nagle osłabić złotego, z tego względu, że globalny sentyment jest dobry. To, co może się stać, to zatrzymanie trwającego umocnienia złotego i stabilizacja kursu EUR/PLN w okolicy 4,45 w najbliższym czasie. W drugiej połowie czerwca spodziewam się powrotu powyżej 4,50"- powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 pb do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 pb do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Rynek nie spodziewał się zmian stóp.

RPP obniżyła wcześniej w marcu i kwietniu referencyjną stopę procentową w sumie o 100 pb, w krokach po 50 pb., co daje łączne luzowanie w obecnym cyklu o 140 pb.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na rynku długu skarbowego rentowności pozostawały bez zmian w oczekiwaniu na decyzję RPP. Po komunikacie rentowności spadły między 20 a 30 pb, przy czym najmocniej na krótkim końcu. W efekcie dochodowości znalazły się na rekordowo niskich poziomach.

"Po obniżce stóp krzywa dochodowości wystromiła się. Oznacza to, że krótki koniec spadł mocniej niż długi i w kolejnych dniach powinien stabilizować się na takim poziomie, na jakim zakończy czwartkowe notowania, nie widać bowiem przestrzeni do dalszych spadków. Długi koniec krzywej będzie wspierany przez globalne tendencje do wzrostów rentowności i oczekiwania na impulsy ze strony innych banków centralnych. Rentowności 10-latek mogą jeszcze lekko spaść, ale nie powinny zejść poniżej 1,1 proc." - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,695 proc. (+1,8 pb), a niemieckich -0,422 proc. (bez większych zmian pb).