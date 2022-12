Ceny kontenerowego transportu morskiego ustabilizowały się i wracają do poziomu sprzed pandemii koronawirusa, informuje w środę dziennik „Financieele Dagblad”. Powodem spadku cen jest mniejszy popyt związany z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą, ocenia holenderska gazeta.

Gazeta zauważa, że rynek światowego transportu kontenerowego całkowicie się zmienił w krótkim czasie. Jeszcze w styczniu br., czyli przed rosyjską agresją na Ukrainę, ceny były rekordowo wysokie. Wzrosły one podczas pandemii ze względu nas "szaleństwo zakupowe" w internecie oraz zakłócenia spowodowane blokadą Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given.

"Stawki wzrosły do rekordowych poziomów, a firmy transportowe osiągnęły zyski w wysokości dziesiątek miliardów dolarów" - czytamy w "FD". Jednak w ostatnich miesiącach nastąpił gwałtowny, kilkudziesięcioprocentowy spadek i ceny zbliżają się do poziomu sprzed pandemii Covid-19.

"Możliwa jest nawet powtórka z ekstremalnie niskich stawek, takich jak w latach 2015-2016" - twierdzi Alan Murphy z agencji badawczej Sea-Intelligence, cytowany w gazecie. W tym okresie cena transportu kontenera spadła do historycznie niskiego poziomu ze względu na ogromną nadwyżkę powierzchni wysyłkowej, przypomina "Financieele Dagblad".

"Na trasie między Azją a Brazylią można było wtedy przewieźć standardowy kontener za 99 dolarów, to był jakiś obłęd" - twierdzi Murphy. Zdaniem eksperta spadające zapotrzebowanie na transport spowodowane zbliżającą się recesją oraz oddaniem do użytku nowych statków nadal będą powodować obniżanie cen.

"FD" wskazuje, że niskie stawki z lat 2015-2016 nie zostały jeszcze osiągnięte, ale według ostatniego raportu brytyjskiej firmy badawczej Drewry, średnia cena transportu kontenera wynosi obecnie około 2,1 tys. dolarów, czyli o 77 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na trasie między Szanghajem a Rotterdamem spadek sięga nawet 88 proc. "Wysyłka 40-stopowego kontenera kosztowała na początku stycznia ponad 14 tys. dolarów, a obecnie wynosi około 1,6 tys. To zmieniło Szanghaj-Rotterdam z najdroższego na jeden z najtańszych szlaków handlowych" - czytamy w dzienniku.

