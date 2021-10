Stagflacja – czym jest i czy nam grozi?

Gospodarka światowa zmaga się z ograniczeniami po stronie podażowej, które z jednej strony ograniczają tempo ożywienia, z drugiej generują presję na wzrost cen – z Adamem Antoniakiem, Starszym ekonomistą Banku Pekao S.A. rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 19-10-2021, 14:52

Adam Antoniak, Starszy ekonomista Banku Pekao S.A. Fot. materiały prasowe

„Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów poruszających tematy w obszarze rynku żywności.

W poniższym tekście rozmawiamy o inflacji, spowolnieniu koniunktury oraz o wzroście cen.

Zapraszamy również do lektury innych wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Olimpia Wolf: Czy polskiej gospodarce grozi stagflacja?

Adam Antoniak: Stagflacja jest połączeniem terminów „stagnacja" i „inflacja". Opisuje rzadki i niekorzystny splot wydarzeń, kiedy stagnacji gospodarczej (zahamowanie wzrostu PKB) towarzyszy wysoka inflacja. Tak negatywny scenariusz, tj. stagnacja, raczej nam nie grozi, mamy natomiast rzeczywiście do czynienia z epizodem podwyższonej inflacji. W praktyce komentatorzy często posługują się zwrotem "stagflacja", aby opisać sytuację, w której wysokiej inflacji towarzyszy spowolnienie koniunktury. Taki scenariusz jest już wyraźnie bardziej prawdopodobny. W 2021 r. ceny konsumpcyjne wzrosną o ok. 4,7%, a w 2022 r. wzrost ten będzie najprawdopodobniej wyraźnie przekraczał 5%. Gospodarka światowa zmaga się z ograniczeniami po stronie podażowej (braki surowców, materiałów, wysokie koszty transportu, wydłużone czasy dostaw), które z jednej strony ograniczają tempo ożywienia, a z drugiej, przy dynamicznym odbiciu popytu, generują presję na wzrost cen.

Jak obecny wzrost inflacji może wpłynąć na koniunkturę gospodarczą i w konsekwencji na firmy spożywcze oraz na konsumentów?

O ile jeszcze do nie dawna popularny był pogląd, że popandemiczny wzrost inflacji jest przejściowy, to obecnie coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że czeka nas dłuższy epizod szybszego wzrostu cen. W ostatnich tygodniach obserwujemy silny wzrost cen surowców energetycznych, co rodzi ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie w dłuższym terminie. Wysokie ceny energii oznaczają, że należy się spodziewać dalszego wzrostu kosztów utrzymania mieszkania (energia elektryczna, ogrzewanie) oraz wysokich cen paliw na stacjach. Tym samym większa cześć dochodów gospodarstw domowych będzie przeznaczona na finansowanie tej części wydatków, co ograniczy siłę nabywczą i skalę konsumpcji innych towarów i usług. Utrzymanie mieszkania i paliwa to dobra pierwszej potrzeby i trudno znacząco ograniczyć skalę ich konsumpcji. Należy się więc liczyć z negatywnym wzrostem podwyższonej inflacji na popyt konsumpcyjny i w konsekwencji z ryzykiem nieco słabszej koniunktury. Skala tego zjawiska będzie uzależniona do interwencji publicznych. Rządy krajów rozważają opóźnienia w aktualizacji taryf za energię elektryczną i ogrzewanie dla gospodarstw domowych, czasowe obniżki podatków nakładanych na nośniki energii i paliwa (np. VAT) oraz wsparcie dla najuboższych. W mniejszym stopniu presja na ograniczenie konsumpcji dotknie branżę spożywczą, która także poza segmentami premium, w głównej mierze oferuje produkty pierwszej potrzeby. Firmom spożywczym przyjdzie jednak, podobnie jak gospodarstwom domowym, zmierzyć się z wyższymi kosztami funkcjonowania, zwłaszcza w przedsiębiorstwach z dużym udziałem kosztów energii w kosztach ogółem.

Jakie są zatem perspektywy dla rynku żywności w Polsce?

Rynek żywności jest silnie powiązany z rynkiem rolnym. Silny wzrost cen gazu powoduje poważne perturbacje na rynku nawozów, gdzie koszty energii często przekraczają 70%. Przy obecnych jej kosztach część globalnych producentów ogranicza produkcję nawozów, a inni są zmuszeni do drastycznych podwyżek cen. Wyższe ceny nawozów mogą znacząco podbić ceny w rolnictwie z uwagi na wzrost kosztów produkcji rolniczej i/lub mniejszą jej wydajność. Droższe zboża i pasze to z kolei wyższe koszty produkcji mięsa. Rośnie prawdopodobieństwo, że rok 2022 r. przyniesie dalszy wyraźny wzrost cen żywności w Polsce i na świecie.