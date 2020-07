Stagflacja w Polsce mało prawdopodobna?

Liczba cudzoziemców spadnie do ok. 1 mln z 1,15 mln w 2019 r.

"Stagflacja to jest proces, to nie jest przypadkowe złożenie wysokiej inflacji i ujemnego tempa wzrostu. Statystycznie taki artefakt może się pojawić, bo efekty bazy są nieubłagane. Pytanie jednak dotyczy procesu ekonomicznego: bardzo silnego spowolnienia przy bardzo wysokiej inflacji. Nam się wydaje, że jest to scenariusz mało prawdopodobny" - powiedział Kotłowski.