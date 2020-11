Stamirowski, Avallon na Internetowym FRSiH: aktywność inwestycyjna będzie niska w 2020, ale branża spożywcza jest na naszym celowniku

- W tym roku aktywność inwestycyjna będzie niska, bo gdy klimat jest monsunowy z porą deszczową, to ten kto nie musi, nie wychodzi na dwór. Ponadto większość transakcji akwizycyjnych jest bardzo absorbująca, a jeśli jest czas problemów, to właściciele zajmują się firmami, a nie akwizycjami. Większość właścicieli koncentruje się obecnie na biznesie, bo w obecnych czasach jest to istotne - mówił Tomasz Stamirowski.

- Transakcje dzieją się w branżach, które są beneficjentami Covidu, jak np. Allegro, ale jest ich relatywnie mało. To są przykładowo producenci artykułów o długiej trwałości, czyli m.in. kasze, makarony, czy konserwy . I to są raczej transakcje, które zaczęły się na początku roku. Branża spożywcza nie jest zbyt dotknięta przez Covid i nie wymusza transakcji. Ja osobiście nie widziałem okazji do kupienia poniżej wartości, choć oczywiście może się to zdarzać - dodał.

- Reprezentuję Fundusz Avallon i z perspektywy kupujących to pieniądze są na rynku, a branża spożywcza też jest na naszym celowniku i cały czas działamy. W transakcjach ważna jest też rola zarządów, bo jest to łącznik miedzy właścicielami, a kupującymi – mówił też Stamirowski.

Jak wynika z analiz Saski Partners, z powodu globalnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa liczba transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła w tym roku niemal o połowę. W pierwszej połowie 2020 roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65 proc - wynika z analizy danych Thomson Reuters i Catalyst.

