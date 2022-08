Zmiana klimatu (46%), jakość powietrza (36%) i zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi (33%) to trzy główne problemy środowiskowe konsumentów na świecie - wskazuje firma Mintel.

Stan planety martwi konsumentów. Kluczowe są trzy zjawiska - wskazuje Mintel. fot. shutterstock

58% konsumentów na całym świecie twierdzi, że ekstremalne zjawiska pogodowe w kraju, w którym mieszkają, zachęcają ich do większej ochrony środowiska. Prawie dwie piąte (38%) deklaruje, że chce pokazać innym, jak robią dobro dla środowiska.

W ciągu ostatniego roku na całym świecie nasiliły się obawy konsumentów dotyczące zmian klimatycznych. Według nowych badań z 2022 Mintel Consulting Sustainability Barometer liczba globalnych konsumentów wymieniających zmiany klimatyczne jako trzy najważniejsze problemy środowiskowe wzrosła ze średnio 39% do 46% w latach 2021-22*.

Oprócz zmian klimatycznych, w ostatnich 12 latach największe korzyści pod względem priorytetów środowiskowych przyniosły obawy o niedobory wody (wzrost z 27% w 2021 r. do 31% w 2022 r.) oraz niedobory żywności (z 17% do 23%). ekstremalne zjawiska pogodowe i konflikt na Ukrainie sprawiają, że te niepokojące realia stają się coraz bardziej powszechne.

Zmiany klimatyczne pozostają najwyższym priorytetem środowiskowym na świecie, a prawie połowa (46%) konsumentów na całym świecie wymienia je wśród trzech najważniejszych problemów. Jakość powietrza (np. spaliny, emisje przemysłowe) (36%) i zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi (np. plastik oceaniczny) (33%) uzupełniają trzy najważniejsze problemy środowiskowe na świecie; jednak obawy dotyczące zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi nieznacznie spadły z 36% w 2021 r.

Rosnąca świadomość jest ewidentna, ponieważ prawie trzech na pięciu (58%) konsumentów na całym świecie zgadza się, że ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, fale upałów) w kraju, w którym mieszkają, zachęcają ich do osobistego podejmowania większej liczby działań na rzecz ochrony środowiska. Wygląda na to, że pomaganie planecie niesie ze sobą czynnik dobrego samopoczucia, ponieważ przytłaczająca większość 68% konsumentów na całym świecie twierdzi, że robienie rzeczy, które są korzystne dla środowiska, sprawia, że ​​czują się szczęśliwi. Natomiast 38% deklaruje, że chce pokazać innym, jak "robią dobro" dla środowiska (np. udostępniając je w mediach społecznościowych). Kolejne 24% twierdzi, że zbadało swój roczny ślad węglowy (np. za pomocą internetowego kalkulatora lub aplikacji).

Podczas gdy priorytety środowiskowe zmieniły się w ciągu ostatniego roku, zrównoważone zachowania konsumentów nadal koncentrują się na prostocie i oszczędności: recykling opakowań (59% w 2022 wobec 60% w 2021), planowanie posiłków w celu uniknięcia marnowania żywności (53% w 2022 wobec 52% w 2021). 2021) i ograniczenie kupowania ubrań (50% w 2022 r. wobec 52% w 2021 r.) pozostają najważniejszymi globalnymi zrównoważonymi zachowaniami w latach 2022-2021. Co więcej, optymizm globalnych konsumentów utknął w miejscu, gdzie 55% uważa, że ​​jeśli zaczniemy działać teraz, nadal będziemy mieli czas, aby uratować planetę, w porównaniu z 54%, którzy powiedzieli to samo w zeszłym roku.

„Nasze badania pokazują, że większość konsumentów nadal postrzega recykling i redukcję wytwarzania odpadów jako ważne zrównoważone zachowania. To mówi nam, że proste, oszczędne zachowania są najbardziej popularne wśród konsumentów, co podkreśla fakt, że inicjatywy zrównoważonego rozwoju marek muszą dostarczać wartości i wygodę. Wybiegając w przyszłość do 2023 r., spodziewamy się, że ochrona zasobów (żywności, wody, pieniędzy) będzie rosła w agendzie, a wykorzystanie oszczędnych technologii odnawiających i miejskich gospodarek dzielenia się dostępem równorzędnym będzie rosło - mówi Richard Cope, starszy konsultant ds. trendów, Mintel Consulting.