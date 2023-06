W 2023 r. zostaną oddane kolejne zbiorniki na paliwa o łącznej pojemności ćwierć mln m sześc. zlokalizowane na terenie całej Polski - poinformował w czwartek wiceprezes PERN Paweł Stańczyk.

"Rozwijamy zdolności pojemnościowe. W tym roku oddamy kolejne zbiorniki na paliwa - ponad ćwierć mln m sześc. w całej Polsce" - poinformował podczas XX Konferencji Nafta i Gaz wiceprezes PERN Paweł Stańczyk.

Dodał, że w fazie projektowania są kolejne zbiorniki na ropę naftową. Przypomniał, że w bazie w Dębogórzu powstaną trzy zbiorniki o pojemności 50 tys. m. sześc. "Port w Gdyni planuje inwestycje, które ułatwią wpływanie statków o ładowności 100 tys. ton" - powiedział Stańczyk, dodając, że mające powstać zbiorniki pozwolą na rozładunek tak dużych statków i magazynowanie większych ilości ropy naftowej.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych. Według PERN spółka dysponuje obecnie 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześć.

Od kilku lat PERN realizuje sukcesywnie Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć prowadzona jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową. W styczniu spółka zakończyła budowę magistrali produktowej z bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini, która zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw: małopolskiego i śląskiego.

W styczniu br. PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.