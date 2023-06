Rozpoczęła się budowa wiaduktu w Starachowicach Dolnych. Inwestycja ma rozwiązać problemy transportowe w mieście, zmniejszyć korki i ułatwić przejazd pomiędzy dwiema częściami miasta przedzielonymi obecnie linią kolejową nr 25.

Wiadukt ma mieć około 350 metrów długości i przebiegać nad linią kolejową nr 25, łącząc ulicę Radomską z drogą krajową nr 42. Przebudowana zostanie także część sąsiadujących ulic i powstanie nowe rondo u zbiegu: Piłsudskiego, Radomskiej i Hutniczej.

"Inwestycja w Starachowicach to nowy wiadukt, ale i zbiorniki retencyjne, które zakończą problemy z zalewaniem Starachowic Dolnych. To również nowy parking przy wjeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta inwestycja to rozwiązanie kilku problemów naszego miasta, które niewątpliwie zasługuje na rozwój. Współpraca się opłaca, dla dobra miasta i mieszkańców" - powiedział we wtorek prezydent Starachowic Marek Materek podczas symbolicznego rozpoczęcia inwestycji.

Starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk zaznaczył, że realizacja inwestycji jest możliwa dzięki współpracy samorządów i rządu. Przypomniał, że porozumienie ws. inwestycji zawarły miasto Starachowice, powiat i Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice". Projekt został dofinansowany z Programu Inwestycji Strategicznych. "Liczę na to, że w ciągu zapowiadanych 20 miesięcy inwestycja zostanie zakończona" - zaznaczył starosta starachowicki.

Udział w symbolicznym rozpoczęciu inwestycji wzięli świętokrzyscy posłowie PiS - Krzysztof Lipiec i Agata Wojtyszek, którzy przypomnieli, że inwestycja będzie finansowana w ramach z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", ze środków dedykowanych rozwojowi stref przemysłowych. Powiat pozyskał na nią dofinansowanie, w wysokości 100 mln zł. Ostatecznie po ogłoszeniu przetargu okazało się, że koszty prac wyniosą około 70 mln zł.