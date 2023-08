Piękno, pamięć tworzą i wzmacniają wspólnotę lokalna, narodową i religijną – mówił minister w niedzielę kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podsumowując remont Kolegiaty pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie (Zachodniopomorskie).

"Wyposażają wspólnoty w zasoby, dzięki którym mogą one podołać wyzwaniom współczesności" - podkreślił.

"Po to m.in. realizujemy takie projekty, żeby być silniejsi, żeby być bardziej przygotowani na rozwiązywanie różnych problemów, zaspokajanie potrzeb. Stargard jest w tej chwili silniejszy, piękniejszy, bardziej zadbany i jest gotowy by sprostać wyzwaniom współczesności" - dodał.

"To jest najwyższy kościół w Polsce jeśli chodzi o sklepienie, ponad 30 metrów. To jest zabytek niebywale cenny, kiedyś mówiło się +zabytek klasy zerowej+" - przypomniał Gliński.

Jak dodał "7 tys. 645 takich i podobnych inwestycji w niespełna osiem lat udało nam się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizować w Polsce. To jest wielka zmiana społeczna w skali kraju, która zaczyna się od zmiany w społeczności lokalnej" - poinformował Gliński.

Remont Kolegiaty pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie trwał trzy lata i trzy miesiące. "Nie wydarzył się jakikolwiek wypadek, tysiące ton różnego rodzaju elementów, które tam się przewinęły, to wszystko Boża opatrzność nad tycz czuwała" - podsumował proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie ks. Janusz Posadzy.

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. remont elewacji, remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza oraz iluminację Kolegiaty wraz z teren przykościelnym.

Europoseł PIS Joachim Brudziński zapowiedział, że w "najbliższych miesiącach zorganizuje wystawę w Parlamencie Europejskim w Brukseli obrazującą ogrom stargardzkiego dziedzictwa, jakim jest Kolegiata".

Kolegiata pw. NMP Królowej Świata jest jedną z najstarszych i największych gotyckich świątyń Pomorza Zachodniego. Od ponad 700 lat istnieje w formie ceglanej trzynawowej bazyliki z prezbiterium otoczonym obejściem i wieńcem kaplic oraz dwoma wieżami przy fasadzie zachodniej.

"Kolegiata jest pewnego rodzaju świadkiem i świadectwem rozwijającego się Stargardu wraz z obwarowaniami miasta wpisanymi jako zespół na listę pomników historii" - powiedział prezydent Stargardu Rafał Zając.

Jak podkreślił "jest ważna z punktu widzenia potrzeb sakralnych mieszkańców, ale jest też obiektem, który niesamowicie oddziałuje na turystów i na dumę mieszkańców".

Kościół zaliczany jest do wybitniejszych przykładów późnośredniowiecznego budownictwa sakralnego. Jego wznoszenie rozpoczęto w 1292 r. i prowadzono z przerwami do końca XV w.

Mimo późniejszych przebudów, świątynia zachowała do naszych czasów kształt uzyskany w średniowieczu. W okresie od połowy XVI wieku do 1945 r. kościół służył protestantom.

W 1945 r. świątynia uległa częściowemu zniszczeniu. Przystąpiono do jej zabezpieczenia i odbudowy. W maju 1947 r. została poświęcona; w następnym roku władze wydały zakaz wchodzenia do środka i odprawiania mszy - zakaz trwał aż do czasu erygowania nowej parafii w 1957 r. Poświęcenia kościoła dokonał 30 listopada 1957 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.