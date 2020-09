Start-Up Challenge 2020 – najlepsze pomysły na biznes nagrodzone na 5. European Tech and Start-up Days

– Dla nas liczy się efektywność. Chcemy, aby to spotkanie przynosiło rezultaty. Z takim założeniem organizujemy Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days. To tutaj innowacyjny biznes łączy się z tym dojrzałym, z inwestorami. I tutaj, już po raz piąty, wyróżniamy najlepsze pomysły start-upowe – mówił podczas gali Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days w Katowicach, prezes Grupy PTWP. – Do tegorocznej edycji konkursu Start-Up Challenge zgłosiło się 250 start-upów. Poziom był bardzo wysoki – dodał.

W kategorii New Industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny) zwyciężył start-up działający w sektorze kosmicznym Progresja Space – za ciekawy pomysł na rozwój biznesu z Polski na globalną skalę w sektorze kosmicznym. Popularność satelitów stwarza szanse na biznesowy sukces przedsięwzięcia.

Zespół Progresja Space rozwija własne produkty na rynku małych satelitów tzw. smallsatów. Zastosowanie napędów do małych satelitów umożliwi funkcjonowanie konstelacji małych satelitów, które będą dostarczać takie usługi jak 5G, internet satelitarny czy obserwacja Ziemi. Jednocześnie napędy zadbają o usuwanie śmieci kosmicznych.

W związku z dynamicznym rozwojem (miniaturyzacją, komercjalizacją) małych satelitów nie wszystkie moduły nadążyły za ich rozwojem. Rynek małych satelitów jest rynkiem bardzo młodym. Innowacją start-upu są dedykowane, kompletne systemy napędowe, zamknięte w jednym module, które przyłączane są do szyny satelity CubeSat.

W kategorii Tradition & Modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo) wygrała firma KPMP – za dostrzeżenie nieoczywistej luki rynkowej w branży budownictwa drogowego oraz uniwersalność i prostotę pomysłu.

Celem jej projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania dla budownictwa drogowego. Specjalnie zaprojektowana belka oporowo – najazdowa ma na celu zredukowanie kosztów i czasu wykonania złączy asfaltowych. Zadaniem KPMP jest skrócenie obecnego procesu budowy drogi z pięciu do jednego etapu.