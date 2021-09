Start-Up Challenge 2021 - najciekawsze start-upy w Polsce

Podczas European Tech and Start-Up Days, imprezy towarzyszącej 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, rozdano nagrody w konkursie Start-Up Challenge. Oto najlepsi z najlepszych.

Nagrodzeni w konkursie Start-Up Challenge podczas EEC 2021 fot. PTWP

European Tech and Start-up Days to jedna z największych imprez w Polsce, adresowana do młodych przedsiębiorców.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest Start-up Challenge.

W tegorocznej edycji konkursu złożonych zostało blisko 170 aplikacji.

W finale znalazło się 18 najlepszych start-upów

W finale znalazło się 18 najlepszych start-upów, które walczyły o wygraną przed uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej - Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Tech and Start-up Days, zgromadzonymi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród pomysłów znalazły się m.in. przełomowe rozwiązania technologiczne w medycynie, innowacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obszarach związanych z danymi i produkcją, patenty usprawniające codzienność i wiele, wiele innych.

Zwycięzcy dołączą do zespołu Incredibles i otrzymają możliwość udziału w programie akceleracyjnym Incredibles powered by Sebastian Kulczyk. W ramach programu mają możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.

Projekt Start-up Challenge w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days

- Start-up Challenge jest dla nas bardzo ważnym projektem. Staramy się, aby realnie łączyć młody biznes z biznesem dojrzałym, z dużymi firmami, korporacjami. Staramy się, aby ta impreza była uważana za jedną z najbardziej efektywnych networkingowo - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days.

- W tym roku mieliśmy pewne obawy, w związku z pandemią, o to, jakie będzie zainteresowanie i poziom start-upów. I tutaj bardzo pozytywie nas zaskoczyliście, bo do konkursu zgłosiło się 170 start-upów. Poziom był tak wysoki, że równie dobrze mogliśmy wybrać dwie finałowe osiemnastki - oznajmił Wojciech Kuśpik. - Będziemy dbali o to, by o tych projektach pamiętać. Zaproszenie na Europejski Kongres Gospodarczy będzie dla nich zawsze otwarte - dodał.

- Europejski Kongres Gospodarczy to bardzo ważne wydarzenie dla naszego miasta, wypełnione dyskusjami, ale także momentami takimi jak ten. Wczoraj słyszeliśmy, że miasto Katowice rozwija się i jest przykładem dla innych miast. Nie byłoby to możliwe bez szeregu nowych inicjatyw. Nie byłoby to możliwe bez was - bez osób, które mają głowę pełną pomysłów - mówił Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

Najlepszy w kategorii Health & Biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia) okazał się WARMIE. To system zdalnego i ciągłego monitorowania temperatury ran i ciała pacjentów w celu wykrywania infekcji. Mierzona wartość temperatury jest przesyłana bezprzewodowo do zainstalowanej na smartfonie użytkownika aplikacji umożliwiającej odczyt temperatury i rejestrowanie jej zmian. System WARMIE ma na celu wsparcie procesu leczenia, może być wykorzystywany w profilaktyce, diagnostyce i terapii.

Jury doceniło dużą innowacyjność produktu oraz jego precyzję i czułość w pomiarach temperatury ciała. Sprzedano już ponad 500 sztuk urządzenia, które jest już certyfikowane jako wyrób medyczny. Czas pracy baterii pozwala na ciągły monitoring temperatury przez rok.

Kolejna kategoria to Environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów). Najlepszy w tym obszarze jest SunRoof Technology. Ideą i jednoczesnym wyzwaniem SunRoof jest wsparcie społeczności w dążeniu do neutralności energetycznej poprzez oferowanie technologii, a w dalszej przyszłości przyjaznych mechanizmów finansowych wspierających dostęp do niej. SunRoof to zintegrowane fotowoltaiczne dachy 2w1, fasady oraz carporty pozwalające tworzyć inteligentne, piękne domy przyszłości. To także systemy pozwalające na płynne zarządzanie energią i dążenie do stworzenia formuły wirtualnej elektrowni.

Jury zwróciło uwagę na wysoki stopień zintegrowania rozwiązania, wydajność z 1 m2 instalacji, szybki zwrot z inwestycji oraz biodegradowalność.

W kategorii New Industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny) najciekawszy okazał się MAB Robotics. Start-up jest odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z pracami inspekcyjnymi i serwisowymi wewnątrz podziemnych instalacji, występujących pod każdym miastem na świecie. Zespół rozwija niewielkich rozmiarów czworonożne roboty, które będą służyć jako uniwersalne platformy nośne dla sensorów i narzędzi do poruszania się wewnątrz podziemnych tuneli. Środowiskiem demonstracyjnym są sieci ciepłownicze, w których aktualnie wykorzystywane są zasilane i sterowane przewodowo roboty kołowe, które mają problemy z poruszaniem się w nierównych i krętych tunelach, ograniczony zasięg, a ich wykorzystanie generuje duże koszty wiążące się np. z koniecznością wykonywania wykopów w środku miasta.

Jury uznało, że pomysł doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie rynku.

W kategorii Tradition & Modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo) wygrał Wood Pack. Modułowy system konstrukcji szkieletowych firmy Wood Core House Wood Pack to gotowa do montażu drewniana konstrukcja szkieletowa składająca się z powtarzalnych modułowych elementów konstrukcji budynku wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami złącznymi i precyzyjną instrukcją montażu. System oferuje inwestorom budowę domów drewnianych w całkowicie przebadanej i prostej w montażu metodzie wznoszenia konstrukcji drewnianych.

Zdaniem jury to nie tylko gotowy produkt, ale przede wszystkim sprawdzona, przetestowana technologia, za którą stoją lata doświadczeń i badań. Produkt ma 3 warianty i 3 lata testów za sobą, w tym badania realizowane na Politechnice Śląskiej.

W kategorii Business Process zwycięzcą został CUX. To pierwsze na świecie narzędzie do UX Automation, wykrywające wzorce zachowań i doświadczeń użytkowników na stronach internetowych. Wykorzystując machine learning do predyktywnej analizy jakościowej, pomaga firmom nie tylko zaoszczędzić czas (do tej pory poświęcany na samodzielną, manualną analizę danych), ale także utrzymać wzrost sprzedaży, przewidując, które zachowania klientów będą hamować konwersję. CUX rozpoczął rewolucję na rynku analityki produktów cyfrowych. Wspierają firmy na trzech głównych poziomach optymalizacji: produktu, marketingu i konwersji.

Jury doceniło jasną wizję rozwoju start-upu, dynamiczny zespół, a także rewolucyjne podejście do tematu analityki produktów cyfrowych.

Jeśli chodzi o kategorię Client & Lifestyle, to zwycięzcą został start-up IDENTT, który udostępnia system wyposażony w algorytmy wspierające proces weryfikacji tożsamości tam, gdzie jej potwierdzenie jest niezbędne w procesie obsługi klienta. Automatyczna weryfikacja pozwala na dokładniejsze i bardziej wiarygodne zweryfikowanie dokumentu niż przy wykorzystaniu metod tradycyjnych. W połączeniu z biometrycznym sprawdzeniem wizerunku osoby firma korzystająca z rozwiązań Identt ma zdecydowanie większą szansę na wykrycie wyłudzeń.

IdenTT Verification System to narzędzie wspierające proces weryfikacji dokumentów tożsamości klienta. Jury doceniło nie tylko pomysł, ale także zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Specjalne wyróżnienie otrzymał start-up Cloud Partners. Nagrodą będzie dedykowana kampania promocyjna na portalu gospodarczym WNP.pl.

Cloud Partners to usługi migracji infrastruktury klientów do chmury hybrydowej (infrastruktura prywatna i publiczna) i publicznej. Cloud Partners zbudowało wspólnie z naukowcami autorskie oprogramowanie obniżające koszty chmury – Cloudmizer. Funkcjonalność Cloudmizeraa pozwala na analizę, ocenę, rekomendację i optymalizację kosztową infrastruktury dostarczanej przez głównych dostawców, takich jak AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Głównym elementem oprogramowania są algorytmy uczenia maszynowego oraz funkcjonalności sztucznej inteligencji. Cloud Partners kieruje ofertę handlową do rynku B2B z koncentracją na firmach zatrudniających powyżej 10 osób (start-upy) ze szczególną koncentracją na segmencie firm o zatrudnieniu 50-500 osób.