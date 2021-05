Startuje serwis Nowoczesny Zakład Spożywczy

Zapraszamy do nowego serwisu Nowoczesny Zakład Spożywczy. Tematyka będzie oscylować wokół nowych technologii stosowanych w fabrykach spożywczych, automatyzacji, koncepcji Przemysłu 4.0 oraz ogólnej specyfiki organizacji produkcji i działalności zakładów spożywczych.

Partnerami serwisu są firmy IFS oraz Balluff.

Polskie przetwórstwo spożywcze, po latach intensywnego rozwoju i korzystaniu z funduszy unijnych, jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Roboty pakujące, ładujące, składające nie są niczym nadzwyczajnym w polskich firmach spożywczych. Mimo to, nadal jest sporo do zrobienia. Także świat nie stoi w miejscu i technologia rozwija się z zawrotnym tempie. Dość przypomnieć temat sztucznej inteligencji, która z tematów filmów s-f staje się rzeczywistością. Podobnie wygląda koncepcja Przemysłu 4.0 - prawie bezobsługowej fabryki. To wszystko zmienia warunki konkurencyjności i przewag konkurencyjnych. Stąd potrzeba serwisu, który zbiera i porządkuje informacje na temat postępu technicznego w branży spożywczej, praktycznych możliwości wykorzystania różnych technologii czy kierunku ich rozwoju.

Nowoczesny zakład spożywczy - jaki jest?

Jak wygląda Nowoczesny Zakład Spożywczy? Nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi, gdyż przetwórstwo żywności składa się z wielu bardzo różniących się od siebie segmentów. Inaczej wygląda i działa nowoczesna mleczarnia, a inaczej nowoczesna fabryka makaronu czy konserw z warzywami. Tym jednak co je łączy jest wspomniana automatyzacja i digitalizacja. Bez nowoczesnych systemów ERP trudno dziś wyobrazić sobie właściwe planowanie produkcji, zbieranie i analizę danych pochodzących z zakładu jak i z rynku.

Jak mówi Andrzej Wąs, Presales Manager Europe East z firmy IFS, zarządzanie cyklem życia produktu jest kluczowe w przemyśle spożywczym. Funkcje prognozowania popytu analizujące popyt za pomocą metod statystycznych lub coraz częściej machine learning pozwalają na określenie czy produkt ma trend rosnący czy malejący, czy występuje sezonowość.

- Dzięki temu możemy dostosowywać plany produkcyjne i zakupowe do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Stosowane są takie metody planowania jak DDMRP, dynamicznie obliczające poziom zapasu. Algorytmy zapewniają maksymalną dostępność w łańcuchu dostaw przy jednocześnie minimalizacji kosztu. Jest to kluczowe dla zapewnienia rentowności w tak konkurencyjnej gałęzi przemysłu. Coraz większe znaczenie ma też śledzenie wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, uwzględniając transport, procesy produkcyjne i utylizację produktu - mówi Andrzej Wąs.

Digitalizacja zakładów spożywczych

Inwestorzy budując swoje nowe fabryki od razu dygitalizują je. Tak samo czynią z całym procesem w nich zachodzącym - od przyjęcia towaru czy surowca, przez proces produkcyjny, pakowanie i wysyłkę gotowego wyrobu. Przykładem takiego podejścia jest chociażby nowa inwestycja Stock Polska, która w Lublinie zamierza wybudować nową gorzelnię.

– Nowa gorzelnia to najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Polsce. Po jej uruchomieniu, nasz zakład będzie mógł produkować w Lublinie 100 tys. litrów spirytusu dziennie i zwiększyć możliwości eksportowe wyrobów gotowych. W gorzelni pracę znajdzie 30 nowych pracowników. Koszt budowy szacujemy na około 120 milionów złotych – mówi Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o.

Pandemia hamulcem innowacyjności?

Mimo, iż większość dużych firm jest zgodna, że od cyfryzacji i maksymalnej automatyzacji nie ma odwrotu, to nie jest to pogląd tak powszechny, jakby sie wydawało. Jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 43 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa konieczność szybkiej cyfryzacji za modę przejściową. Instytut przywołuje raport Banku Pekao opublikowany 28 stycznia br., o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce w ubiegłym roku. Jak czytamy, w 2020 r. innowacje produktowe wdrożyło 23,5 proc. mikrofirm (-4,1 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r.), 28,2 proc. małych firm (-0,6 pkt. proc.) oraz 20 proc. średnich (-3,4 pkt. proc.). Z kolei innowacje procesowe wdrożyło 18,4 proc. mikrofirm (-1,0 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r.), 26,5 proc. małych firm (+5,1 pkt. proc.) oraz 16,1 proc. średnich (-4,3 pkt. Proc.). - Spadek odsetka firm innowacyjnych z jednej strony może być normalnym zjawiskiem w czasie kryzysu, jednak z drugiej wskazuje na ograniczoną chęć dokonywania zmian i poszukiwania nowych rozwiązań" - ocenia PIE.

Plan Odbudowy wesprze innowacje?

Mimo pewnego sceptycyzmu co do samej idei cyfryzacji, wydaje się, że nic jej nie grozi. Zwłaszcza, że środki z Krajowego Planu Odbudowy będą w istotnej części przeznaczone na modernizację technologiczną i transformację cyfrową. Także europejski Plan Odbudowy po pandemii COVID-19 to największy w dziejach Unii Europejskiej pakiet inwestycji, który ma na celu digitalizację i transformację energetyczną europejskich gospodarek.

Portalspożywczy.pl chce zebrać informacje o wszelkich aspektach związanych z tematem Nowoczesny Zakład Spożywczy w jednym serwisie tematycznym. Zapraszamy do lektury i dyskusji. Jesteśmy otwarci na Państwa komentarze, wypowiedzi i opinie.