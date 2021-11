Staw bez pozwolenia na budowę? Będzie zmiana przepisów

Na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę pod warunkiem, że nie będzie on nie większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m; odbywać się to ma na podstawie zgłoszenia budowy - przewiduje rządowy projekt.

Data: 15-11-2021, 13:28

Na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę. fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Staw bez pozwolenia na budowę?

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma rozpatrzyć projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Został on przygotowany przez resort rolnictwa.

Jedną ze zmian jaką przewiduje projekt jest zmiana przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych.

Zgonie z obowiązującymi przepisami budowa stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zmianie przepisów budowa takich zbiorników (o powierzchni większej niż 1 tys. m kw lecz nie większej niż 5 tys. m kw i o głębokości do 3 metrów) położonych w całości na gruntach rolnych, byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy.

Nowelizowane przepisy przewidują jednak, że właściwe organy będą mogły sprzeciwić się takiej budowie lub nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie planowanego obiektu.

Zbiornik wody bez pozwolenia. Jak to działa?

Nowela zakłada ponadto, że jeśli wykonanie danego zbiornika np. do nawodnień będzie wymagało zastosowania materiałów budowlanych np. do ubezpieczenia skarp, to wówczas przepisy Prawa budowlanego będą miały zastosowanie.

"Dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji instrumentów wsparcia PROW 2014-2020 w obszarze gospodarki wodnej wskazują, że zgromadzenie wymaganej dokumentacji inwestycyjnej stanowi istotną barierę dla beneficjentów, utrudniającą skorzystanie z możliwości wsparcia. Dlatego proponowana zmiana ma na celu uproszczenie procedur związanych z procesem budowlanym małych stawów i zbiorników jednocześnie nie eliminując możliwości nadzoru ze strony właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja przepisów pozwoli również na budowę stawów i zbiorników wodnych (o pow. do 5 tys. m kw.) na terenach rolniczych na podstawie uproszczonej formuły, czyli zgłoszenia wodnoparwnego. Obecnie - co do zasady - budowa zbiornika wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a uproszczona procedura (zgłoszenie) dotyczy zbiorników o powierzchni do 1 tys. m kw.

Nowelizowane przepisy wprowadzą również zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws. umożliwienia wymiany korespondencji między stronami postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji.

Projekt zmienia także przepisy ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności m.in. w kwestii prowadzenia procedury odwoławczej.