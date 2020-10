Stopa bezrobocia może osiągnąć pod koniec 2020 r. poziom 6,5 proc.

"Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca br. Założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2021 przewiduje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. wyniesie 8 proc. Uwzględniając skalę tąpnięcia gospodarczego oraz sytuację na rynku pracy w innych krajach, przewidywany wzrost bezrobocia w Polsce prawdopodobnie będzie relatywnie niewielki, co ma związek z działaniami antykryzysowymi podjętymi przez rząd (...). Zrewidowane w dniu 8 października br. szacunki prowadzone przez resort pracy przewidują natomiast, iż stopa bezrobocia rejestrowanego może osiągnąć pod koniec 2020 r. poziom 6,5 proc." - napisał Szwed.



Stopa bezrobocia we wrześniu utrzymała się na poziomie 6,1 proc., czyli niezmienionym od czerwca.



Po jesiennej rekonstrukcji rządu kwestie rynku pracy zostały przeniesione do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

