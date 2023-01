Biznes i technologie

Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2 proc.

Autor: PAP

Data: 05-01-2023, 14:14

Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2 proc. To 0,1 pkt. proc. więcej niż w listopadzie – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Miesiące zimowe to co roku czas, gdy kończą się prace sezonowe. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna" – podkreśla minister Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2 proc. /fot. Unsplash