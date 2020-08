Stopa bezrobocia w lipcu na poziomie z czerwca - 6,1 proc.

Jak podał resort powołując się na dane GUS, liczba osób bezrobotnych w lipcu wzrosła o 3 tys. osób, czyli znacznie mniej niż jeszcze w czerwcu (ok. 15 tys.) i maju (ok. 46 tys.).

Zaznaczono, że stosunkowo dobre dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego korelują z zaskakująco pozytywnymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia w firmach (podmioty pow. 9 zatrudnionych). "Czerwcowe dane pokazały wzrost tego wskaźnika miesiąc do miesiąca, po raz pierwszy od wybuchu pandemii, o 12 tys. osób" - napisano.

Wskazano, że dane za lipiec pokazały wzmocnienie tego trendu, o czym świadczy wzrost liczby zatrudnionych o ponad 66 tys. miesiąc do miesiąca, choć szacunkowa liczba zatrudnionych - 6252 tys. - była niższa o 2,3 proc. niż w czerwcu 2019 r. "Lipiec to również kolejny miesiąc, w którym wyraźnie zwiększyła się liczba zgłoszonych ofert pracy (o 12,7 tys. w stosunku do czerwca - do 105,9 tys.)" - czytamy.

Podano, że wyniki przeprowadzonej pod koniec lipca kolejnej edycji badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju wskazują na stabilizowanie się sytuacji przedsiębiorstw w zakresie planów zatrudnienia. Wynika z nich, że 78 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia (w porównaniu z początkiem kwietnia to o 16 pkt. proc. więcej). Jedynie 6 proc. deklaruje redukcję personelu, zaś 13 proc. zamierza zwiększyć liczbę pracowników. Przypomniano, że na początku kwietnia br. takie deklaracje składało odpowiednio 28 proc. oraz 2 proc. badanych firm.

Według MR, na poprawę na rynku pracy w kolejnych miesiącach oddziaływać będą pozytywne sygnały płynące z gospodarki. "Odbudowująca się produkcja przemysłowa oraz handel detaliczny stanowią dobry prognostyk. Potwierdzają to także sierpniowe badania GUS w zakresie koniunktury w przedsiębiorstwach" - zaznaczono.