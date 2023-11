Do obniżania temperatury w mieszkaniach zachęcani są mieszkańcy Poznania w ramach akcji „Stopień mniej znaczy więcej”. Organizatorzy kampanii przekonują, że zmniejszenie temperatury ogrzewania wpływa na ochronę zasobów naturalnych, poprawę jakości powietrza, a także na korzyści zdrowotne.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

Kampania edukacyjna "Stopień mniej znaczy więcej" organizowana jest po raz drugi.

"Poznaniacy mają świadomość tego, jak ważne jest dbanie o środowisko. Na bardzo wysokim poziomie jest w naszym mieście segregacja odpadów, wiele osób tworzy przydomowe kompostowniki, małą retencję czy wymienia piece na bardziej ekologiczne. Dlatego zachęcam do podejmowania kolejnych kroków, aby troska o nasze otoczenie była jeszcze większa" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"Obniżenie temperatury o jeden czy dwa stopnie nie jest odczuwalne dla nas na co dzień, ale daje ogromną różnicę w zużyciu energii, pozwala na zmniejszenie rachunków, a przede wszystkim - przynosi korzyści dla zdrowia i klimatu" - dodał.

Do kampanii włączają się także miejskie jednostki - tak jak podczas pierwszej edycji, temperatura w budynkach urzędu zostanie zmniejszona o jeden stopień.

Organizatorzy przedsięwzięcia przekonują, że racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych jest kluczowe w obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz nieustannie rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Poprzez zmianę codziennych zachowań można racjonalnie korzystać z energii.

W ramach kampanii poznaniacy są m.in. zachęcani do tego, by nie wietrzyć mieszkań przy odkręconych kaloryferach i nie zakrywać grzejników. Organizatorzy przedsięwzięcia podpowiadają też, by zamontować w mieszkaniu ekrany zagrzejnikowe, ograniczać temperaturę na noc oraz w przypadku, gdy wychodzimy z domu.