Stora Enso i Tetra Pak planują budowę linii do recyklingu kartonów po napojach

W ramach prac nad studium wykonalności projektu partnerzy przenalizują rentowność i wydajność budowy wielkoskalowej linii recyklingu zużytych kartonów po napojach w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce.

Projekt przewiduje, że zakład Stora Enso w Ostrołęce zajmie się rozwłóknianiem zużytych opakowań kartonowych po napojach, a odseparowane w procesie włókna celulozowe będą wykorzystywane jako surowiec do produkcji papieru. Natomiast firma Tetra Pak byłaby odpowiedzialna za recykling i ponowne wykorzystanie polimerów i aluminium, które będą przetwarzane przez dedykowanego partnera.

W przypadku realizacji roczna wydajność nowej linii do recyklingu wynosiłaby 50 000 ton zużytych kartonów do płynnej żywności (UBC), co znacząco podniosłoby zdolność do recyklingu tego typu opakowań w całej Europie. Obecnie w Europie współczynnik odzysku kartonów po płynnej żywności wynosi ok. 51%. W początkowej fazie zużyte opakowania kartonowe po napojach pochodziłyby z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

– Naszym priorytetem jest współpraca z partnerami w zgodzie z całym łańcuchem wartości w zakresie zbiórki i recyklingu opakowań kartonowych do płynnej żywności. Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo pozwoli nam usprawnić infrastrukturę recyklingu w Europie i zwiększyć współczynnik recyklingu UBC w regionie. Wierzę, że współpraca ta pozwoli nam stać się liderem transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i osiągnąć cel, którym jest niskowęglowa gospodarka obiegu zamkniętego – mówi Guillaume Latourrette, dyrektor zarządzający Tetra Pak w Europie Wschodniej.

Studium wykonalności inwestycji ma być gotowe za pół roku. Po tym terminie firmy podejmą kolejne decyzje w sprawie projektu.