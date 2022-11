Biznes i technologie

Stosowanie popularnego składnika żywności efektem wadliwych wytycznych? "Zadecydowały prywatne interesy"

Autor: PAP

Data: 12-11-2022, 09:07

Zalecane do niedawna przez większość organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym diety wysokowęglowodanowe szkodzą zębom, więc ich stosowanie wymagało ogólnoświatowego wprowadzenia dodatkowej suplementacji fluorem. Mógł to być jednak duży błąd - uważa dr Philippe Hujoel ze School of Dentistry przy Uniwersytecie Waszyngtońskim.

Powszechne stosowanie fluoru jest efektem wadliwych wytycznych? fot. shutterstock