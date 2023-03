Rolnicy z regionu w ramach protestu przejadą w poniedziałek sprzed siedziby KOWR przy ul. Bronowickiej do Urzędu Wojewódzkiego. Początek przejazdu planowany jest ok. godz. 13. Protestujący domagają się m.in. równego traktowania między rolnikami polskimi a zagranicznymi.

W poniedziałek w Szczecinie odbędzie się strajk rolników. / fot. PAP/Marcin Obara

Strajk rolników w Szczecinie

Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego poinformowali o proteście organizowanym w Szczecinie. Rozpocznie się on przed siedzibą KOWR przy ulicy Bronowickiej, skąd kolumna ok. 30 ciągników przejedzie do Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego.

Trasa przejazdu pojazdów rolniczych przebiegać będzie ulicami: Bronowicką - Krakowską - Rondo Uniwersyteckie - Mieszka I-go - al. Piastów - Narutowicza - Kopernika - pl. Zwycięstwa - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Nabrzeże Wielickie - Admiralska - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego. Następnie powrót tą samą trasą przed KOWR (ul. Bronowicka 41).

Utrudnienia mogą wystąpić między godz. 13-18.

Jak poinformował szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego "na czas przejazdu zgromadzenia nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wyżej wymienionych ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM".

Rolnicy chcą wręczyć petycję wojewodzie zachodniopomorskiemu, w której poinformują go o aktualnej sytuacji związanej z przebiegiem protestu. Spór dotyczy m.in. wydzierżawiania ziemi spółce z zagranicznym kapitałem.

"Chcemy zwrócić uwagę na problem nierównego traktowana między rolnikami polskimi a zagranicznymi" - poinformował współorganizator protestu Przemysław Toporek.

Protest zorganizował Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie oraz rolnicy indywidualni z regionu.