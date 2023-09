Prognozy dla światowej gospodarki i rynków finansowych, czynniki ryzyka na drugą połowę 2023 roku, a także perspektywy dla inflacji i polityka banków centralnych - to zagadnienia debaty PAP Biznes z udziałem zarządzających TFI, która odbędzie się 25 września w godz. 10.00-11.30.

To trzydziesta druga debata z cyklu "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia". Wezmą w niej udział przedstawiciele: Skarbiec TFI, Eques Investment TFI, PKO TFI, Pekao TFI i TFI PZU.

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi tradycyjnie przyjrzą się globalnej sytuacji makroekonomicznej i możliwym scenariuszom dla wzrostu gospodarczego i inflacji na świecie. Opowiedzą o tym, jakie wydarzenia geopolityczne warto zwracać uwagę w najbliższym czasie.

Debata odbędzie się kilka dni po wrześniowym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Uczestnicy przeanalizują politykę monetarną banków centralnych i zastanowią się, czy cykl podwyżek stóp proc. na świecie dobiega końca.

W tym kontekście omówią też niedawną decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp proc. w Polsce o 75 pb. Jak wpłynie to na atrakcyjność polskich aktywów, w tym giełdy i złotego.

Zarządzający funduszami przedstawią też swoje oczekiwania co do inflacji na świecie i w Polsce. Czy najgorsze mamy już za sobą i inflacja rzeczywiście będzie stopniowo się obniżać? Czy jest możliwy jej powrót do wysokich poziomów?

W jaki sposób zmiany stóp procentowych na globalnych rynkach oraz koniunktura w otoczeniu makroekonomicznym przełożą się na rentowności obligacji skarbowych? Czy warto w najbliższych kwartałach inwestować w obligacje korporacyjne?

Rynki wschodzące czy rozwinięte? Rynki amerykańskie czy europejskie. Gdzie szukać okazji do zarobku?

Czy u progu zimniejszej pogody można spodziewać się ponownych zawirowań cen na rynku gazu i energii? Czy ropa naftowa będzie kontynuować zwyżki? Czy grozi światu kryzys zbożowy?

Jak będzie się zachowywać warszawska giełda w najbliższych miesiącach?

Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na najbliższe miesiące przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat, kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach.

Debaty z udziałem przedstawicieli TFI organizowane są cyklicznie, raz na kwartał.

Debata PAP Biznes odbędzie się w poniedziałek, 25 września, w godzinach 10.00-11.30. Jej przebieg będzie można śledzić on-line m.in. na stronach www.biznes.pap.pl, www.pap.pl, www.infostrefa.com.