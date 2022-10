Straż Graniczna: z Ukrainy do Polski wjechało 6,927 mln osób

Od początku wojny w Ukrainie do Polski wjechało 6,927 mln osób, a z Polski na Ukrainę ponad 5,152 mln osób - informuje Straż Graniczna.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych w kierunku z Ukrainy do Polski 6,927 mln osób" - informuje na Twitterze Straż Graniczna.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱 6,927 mln os.

Wczoraj tj.10.10➡️ 19,9 tys.

Dziś do godz. 07.00➡️ 6,5 tys.

W dn.10.10 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 20,2 tys. osób. Od 24.02- ponad 5,152 mln os. pic.twitter.com/ljONijbW3d — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 11, 2022

W poniedziałek 10 października 2022 r. do Polski przybyło 19,9 tys. osób, a do godz. 7 rano we wtorek - 11 października - 6,5 tys.

Na Ukrainę od 24 lutego wyjechało z Polski ponad 5,152 mln osób, z czego we wtorek 20,2 tys.

Wtorek 1 1października 2022 r. jest 230. dniem wojny na Ukrainie.