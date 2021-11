Strażacy zbierają żywność i napoje dla żołnierzy służących na granicy

Strażacy z OSP Orzysz na Mazurach rozpoczęli zbiórkę m.in. słodyczy i napojów dla żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Autor: PAP

Data: 18-11-2021, 18:10

Strażacy zbierają słodycze i napoje dla żołnierzy służących na granicy. fot. PAP/DPA/Ulf Mauder

OSP w Orzyszu staje #MuremZaPolskimMundurem - podano na plakacie promującym akcję. Zbiórka jest prowadzona od czwartku do 4 grudnia w tamtejszej remizie i trzech innych miejscach w mieście. Strażacy zbierają m.in. kawę, herbatę, cukier, napoje i słodycze.

"To oddolna inicjatywa naszych strażaków i gest wdzięczności za to, co robią w tej chwili żołnierze. Wielu żołnierzy służących obecnie na granicy to nasi koledzy, strażacy OSP czy członkowie naszych rodzin. Chodzi o to, żeby umilić im tam funkcjonowanie na tyle, na ile jest to możliwe i przygotować jakieś paczki z produktami spożywczymi" - powiedział prezes OSP Orzysz Mariusz Semenowicz.

Jak przypomniał, Orzysz jest kojarzony z wojskiem z powodu pobliskiego poligonu, a strażacy z OSP współpracują na co dzień z żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, np. przy zabezpieczeniu corocznej militarnej inscenizacji Walki Czołgów. Poza działaniami ratowniczo-gaśniczymi strażacy ochotnicy angażują się też w wiele akcji pomocowych, społecznych czy ekologicznych.

Zdaniem Semenowicza, również gmina Orzysz planuje przygotować podarunki dla żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej. "Dlatego ustaliliśmy wstępnie, że to, co my zbierzemy trafi też do tych paczek i zostanie przekazane dowództwu 15. Brygady Zmechanizowanej, a następnie bezpośrednio do żołnierzy służących na granicy" - dodał.

"Myślę, że każda tego typu akcja, nawet dobre słowo wspierające żołnierzy, będzie jak najbardziej pozytywnie odebrane przez środowisko wojskowe, a szczególnie właśnie przez tych żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy" - powiedział mjr Marek Nabzdyjak, rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, której podlega 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana.

Według niego, zbiórka w Orzyszu może wynikać z tego, że strażacy czują się związani z kolegami w innych mundurach, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną granicy państwa.

Jak ocenił rzecznik, zbiórkę słodyczy i innych produktów spożywczych odbiera jako dodatkowy gest chęci wsparcia. "Żołnierze nie odczuwają niedostatku. Mają odpowiednie normy żywienia określone i są one uwzględnione przy tych zadaniach, które realizują" - zaznaczył.

Kwestie żywienia w Wojsku Polskim regulują odpowiednie przepisy. Jak informowało w czwartek na Twitterze Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, żołnierze uczestniczący w ochronie granicy Polski na co dzień otrzymują trzy gorące posiłki; dodatkowo ciepły posiłek dowożony jest żołnierzom pełniącym służbę w nocy.

Na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Chodzi o zorganizowaną akcję sprowadzania migrantów na Białoruś, by ci potem próbowali nielegalnie przekroczyć granicę z Polską.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.