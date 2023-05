Rozmawialiśmy z resortem finansów, by wyrównać ubytki w dochodach samorządów na skutek zmian w PIT; liczymy, że każda z gmin w Polsce otrzyma przynajmniej 1,5 mln zł wyrównania - powiedział we wtorek Grzegorz Cichy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

We wtorek i w środę w Warszawie odbywa się XVI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego); temat przewodni tej edycji to "Nowe rozwiązania dla finansów samorządów".

Podczas konferencji Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego powołał się na dane BGK z grudnia ub.r., według których w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie trafiło do 99 proc. samorządów w Polsce, a jego łączna wartość wyniosła 63,4 mld zł. Podkreślił, że wsparcie zostało przeznaczone w pierwszej kolejności na infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną.

Wymienił też problemy samorządów, m.in. bardzo duże zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i finansowe JST.

Wskazał, że największym problemem są finanse. "W ostatnich latach mamy ogromny ubytek dochodów własnych na skutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z lat 2019-2022, co powoduje, że więcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników, mieszkańców, ale mniej trafia do samorządów" - powiedział Cichy.

Dodał, że skala ubytku dochodów jest bezprecedensowa.

"Ostatnio pracowaliśmy na zespole (w ramach KWRiST - PAP) wspólnie z wiceministrem finansów Sebastianem Skuzą, by ten ubytek jakoś wyrównać, by te samorządy, które utraciły dochody, dostały dofinansowanie. Może zdradzę pewien szczegół: liczymy, że każda z gmin w Polsce otrzyma przynajmniej 1,5 mln zł wyrównania, nawet mimo tego, że ma mniejszy dochód z PIT w budżecie od swoich mieszkańców. Na te większe gminy to będzie ubytek większy po kilka mln zł, takie miasteczko jak moje (Proszowice - PAP) to 2 mln zł czy powiaty ok. 3 mln zł, również województwa mają być w tym ujęte" - powiedział Cichy.

Zauważył, że fakt, że zostaje więcej pieniędzy w kieszeni podatnika nie oznacza, że mieszkańcy są skłonni więcej płacić za usługi publiczne, jak wstęp na basen, opłatę parkingową, wywóz śmieci czy inne usługi.

Cichy zaznaczył, że samorządom brakuje funduszy na zadania bieżące, ponadto pogłębia sią deficyt operacyjny. Zwrócił też uwagę na problem depopulacji, zwłaszcza w małych i średnich miastach. Wymienił postulaty samorządów, w tym stabilizację przepisów dotyczących samorządów, dekoncentrację przemysłu oraz decentralizację urzędów i instytucji, zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z PIT i CIT. "Przede wszystkim, aby ta część, która jest tzw. PIT-em zryczałtowanym była również przeznaczana dla samorządów, bo obecnie nie jest" - dodał Cichy.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską przekazało, że aktualnie rozważa kwestię wsparcia wszystkich JST dodatkowymi środkami z budżetu państwa "jeszcze w tym roku, tak aby JST mogły w roku 2023 swobodnie dysponować tymi środkami". "Obecnie trwają w tym zakresie uzgodnienia ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego" - napisało MF.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że jest otwarte na rozmowy ze stroną samorządową o systemowych rozwiązaniach w zakresie zmian dochodów JST, w tym na temat ewentualnego udziału JST we wpływach ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który obecnie jest w całości dochodem budżetu państwa. Zastrzegło, że wymaga to przeprowadzania analiz i rachunków symulacyjnych.