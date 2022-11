Biznes i technologie

Studenci i naukowcy z Wrocławia stworzyli biopolepszacz glebowy

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (UPWr) opracowano biopolepszacz glebowy z odpadów z dodatkiem biowęgiela. Ma on zdolność do zatrzymywania wody i sekwestracji dwutlenku węgla w glebie. "To bogate dla roślin podłoże może być wykorzystywane do nasadzeń w miastach i przydomowych ogrodach" - podkreślają wynalazcy z UPWr.

