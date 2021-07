SUP - na co musi się przygotować się branża spożywcza i HoReCa

Minęły 2 lata od przyjęcia przez KE tzw. dyrektywy plastikowej. Obecnie w Polsce trwają prace nad wdrożeniem przepisów do prawa krajowego. Ich przyjęcie oznacza dla sektora HoReCa i spożywczego szereg nowych obowiązków i obciążeń.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 07-07-2021, 16:14

Patryk Kalinowski, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j./ fot. materiały prasowe

Single Use Plastics zmierza do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. Co oznacza wejście w życie dyrektywy, których produktów i sektorów dotyczy i kiedy zacznie obowiązywać w naszym kraju?

Obowiązki wynikające z dyrektywy plastikowej

Dyrektywa plastikowa – czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – wprowadza rewolucję w zakresie stosowanych opakowań w całej UE. W dużej części dotyczy ona sektora HoReCa i spożywczego. Jakie nowe obowiązki dla przedsiębiorców przewiduje ta regulacja?

· ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU

- Dyrektywa przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu określonych produktów jednorazowego użytku tworzywa sztucznego typu: sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki); talerze; słomki; mieszadełka do napojów; szczegółowo zdefiniowane pojemniki na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos; pojemniki oraz kubki na napoje (w tym ich zakrętki i wieczka) wykonane z polistyrenu ekspandowanego. Projekt polskich przepisów przewiduje, że w przypadku naruszenia tego zakazu inspekcja kontrolna będzie mogła nałożyć karę pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł - informuje Patryk Kalinowski, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j.

· OPŁATA OD SPRZEDAWANYCH OPAKOWAŃ

kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, mają być objęte nową opłatą.

- W Polsce ma ona wynosić do 1 zł za sztukę opakowania. Stawki tej opłaty mają być ustanowione w odrębnym rozporządzeniu. Dodatkowo, sprzedawca opakowań będzie zobowiązany zapewnić = dostępność w sprzedaży opakowań z materiałów innych niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku - wylicza Patryk Kalinowski.

· OPŁATA OD WPROWADZENIA PRODUKTÓW DO OBROTU

Jak informuje ekspert Centrum Prawa Żywnościowego kolejna opłata ma dotyczyć wprowadzania do obrotu określonych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, która ma być przeznaczona na pokrycie kosztów zbierania, uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu. Maksymalna stawka opłaty ma w Polsce wynosić 5 groszy od 1 sztuki opakowania.

· OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE

Wprowadzono także obowiązek stosowania oznaczeń na wybranych opakowaniach z tworzyw sztucznych. Oznaczenia te mają informować konsumentów o tym, z czego opakowania zostały wyprodukowane.

- Branża spożywcza powinna wiedzieć, że ten obowiązek ma dotyczyć kubków na napoje jednorazowego użytku. Chociaż wzór oraz sposób zamieszczenia tego oznaczenia został szczegółowo opisany w rozporządzeniu wykonawczym nr 2020/2151, to wdrażanie tego obowiązku może okazać się szczególnie problematyczne. Unia bowiem nie zdefiniowała w przepisach, jakie opakowanie jest kubkiem w rozumieniu dyrektywy. Analiza w tym zakresie może znacząco pomóc przedsiębiorcy w określeniu i zminimalizowaniu ryzyk, gdyż zakładana kara za brak lub nieprawidłowe oznaczenie ma wynieść od 10 000 zł do 500 000 zł. (kara ta zatem może być wyższa niż w przypadku naruszeń bezpieczeństwa napoju w takim kubku) - dodaje Patryk Kalinowski.

· INNE OBOWIĄZKI

Dodatkowo dyrektywa plastikowa przewiduje szereg obowiązków związanych z ewidencjonowaniem, sprawozdawczością oraz wspieraniem kampanii edukacyjnych. Również w tych przypadkach koszt dostosowania się do nowych przepisów będzie musiał ponieść przedsiębiorca.

SUP - wejście w życie nowych przepisów

Chociaż nowe wymogi zostały ustanowione przez Komisję Europejską jeszcze w 2019 r., to ciągle nie zostały one wdrożone do polskiego prawa. Termin na implementację części obowiązków z dyrektywy Polska miała do 3 lipca br. Jednak projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw nie trafił jeszcze do Sejmu. Odpowiedzialne za niego Ministerstwo Klimatu i Środowiska po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zebrało liczne uwagi, lecz ciągle nie jest znany finalny kształt ustawy, którą chcą wprowadzić rządzący w życie.

Z tego powodu trudno powiedzieć od kiedy przedsiębiorcy będą zobowiązani wypełniać obowiązki z dyrektywy plastikowej. O tym będzie decydować polska ustawa, której uchwalenia można spodziewać się jeszcze w tym roku. Jej projekt przewiduje przy tym, że obecnie wprowadzone produkty do obrotu będą mogły być co do zasady sprzedawane do wyczerpania ich zapasów.

Warto jednak pamiętać, że już od 3 lipca br. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze nr 2020/2151, które nakazuje przedsiębiorcom stosować odpowiednie oznaczenia na wykonanych z tworzyw sztucznych kubkach na napoje.

SUP - jak powinni przygotować się przedsiębiorcy na nowe wymogi?

Chociaż w Polsce ciągle nie ma odpowiednich przepisów, to wielu przedsiębiorców już teraz dostosowało lub jest w trakcie dostosowania swoich produktów do dyrektywy plastikowej.

- Takie ostrożnościowe podejście jest uzasadnione, gdyż z uwagi na opóźnienia w procesie legislacyjnym można się spodziewać, że termin jej wejścia w życie będzie krótki. Może się wówczas okazać, że zamienniki niepochodzące z tworzyw sztucznych będą wtedy trudno dostępne na rynku. Co więcej, wybił ostatni dzwonek do rozpoczęcia przygotowań dla firm, które używają opakowania podlegające zakazom stosowania z dyrektywy. Dotyczy to w dużej części podmiotów sprzedających i dowożących gotowe posiłki w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Przepisy określające jakie dokładnie opakowania podlegają zakazom są dosyć ogólne, więc warto jest przeprowadzić analizę prawną, aby upewnić się czy dotyczą one stosowanych opakowań - mówi Patryk Kalinowski.

Alternatywy tworzyw sztucznych

- Wprowadzenie ograniczeń dla opakowań z tworzyw sztucznych ma wymusić na przedsiębiorcach stosowanie ich alternatyw, które z założenia mają być bardziej przyjazne dla środowiska. Dyrektywa plastikowa nie określa jakie zamienniki opakowań można stosować. Decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii przedsiębiorcy. Powinien on jednak pamiętać o weryfikacji, czy wybrane przez niego nowe opakowanie – szczególnie sprowadzane z drugiego końca świata – jest bezpieczne. Wybór opakowania nie może zatem zagrażać zdrowiu konsumentów - dodaje Patryk Kalinowski.

Jego zdaniem warto wspomnieć, że odejście od opakowań żywności z tworzyw sztucznych wpisuje się w zainicjowaną obecnie przez Unię Europejską strategię gospodarczą „Europejskiego Zielonego Ładu”.

- Przyjmowane w jej ramach nowe regulacje takie jak np. tzw. podatek od plastiku mają zachęcać przedsiębiorców do zmiany rodzaju stosowanych materiałów w opakowaniach. Regulacji w tym obszarze może w najbliższych latach pojawić się znacznie więcej, co powinno skłonić przedsiębiorców do poważnego rozważenia koncepcji stosowanych dla swoich produktów opakowań - mówi ekspert Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j..