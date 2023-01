Zdrowe odżywianie jako sposób na stres i choroby cywilizacyjne jest coraz powszechniej akceptowane przez Polaków. Poszukującym sposobów na długie życie w zdrowiu, z pomocą przychodzą nie tylko poradniki internetowe, ale również producenci suplementów diety. Tymczasem niewielu konsumentów tych środków wie, że nie są one remedium na problemy, lecz jedynie wsparciem niewielkich braków w odżywianiu.

Suplement diety nie jest środkiem leczniczym. fot. shutterstock

Suplement diety nie jest środkiem leczniczym

Rosnąca lawinowo popularność suplementów diety spowodowała reakcję Ministerstwa Zdrowia, które przedłożyło do procesu legislacyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, opatrując go obszerną i szczegółową Oceną Skutków Regulacji.

Jak czytamy w OSR do projektu, pierwszy produkt w kategorii „suplementu diety” zarejestrowano w roku 2007. Od tego czasu dynamika wzrostu sprzedaży oraz wartość rynku suplementów diety wzrosła wielokrotnie, co niepokoi ekspertów z dziedziny nauk o zdrowiu, medycyny i farmacji. O skali wzrostu świadczy liczba zgłoszeń do Głównego Inspektora Sanitarnego stanowiących powiadomienie o wprowadzeniu produktu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: od 2007 r. do 2016 r. do GIS wpłynęło około 33114 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementów diety po raz pierwszy do obrotu, a e latach 2017–2020 już 62 808.

Czym kierują się Polacy kupujący suplementy diety?

Polacy kupując suplementy diety kierują się reklamami: według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2018 r. firmy farmaceutyczne wydały 4,2 mld zł na reklamę suplementów diety i leków bez recepty, natomiast z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że od 1997 r. do 2015 r. liczba reklam emitowanych dla sektora produktów zdrowotnych i leków wzrosła blisko 20 razy. Oprócz reklam duży wpływ na konsumentów mają także influencerzy pracujący dla firm działających w sektorze spożywczym. Dużym ułatwieniem, ale jednocześnie zagrożeniem dla kupujących jest ogromny wybór suplementów diety zarówno w aptekach, sklepach, drogeriach, jak i w Internecie. W ocenie Ministerstwa Zdrowia powszechna dostępność suplementów diety oraz wszechobecny i intensywny proces reklamowy zachęcający do ich spożywania powoduje, że są one zbyt chętnie nabywane, zwłaszcza w obiegu pozaaptecznym.

Tymczasem wiedza Polaków na temat suplementów diety oraz świadomość istotnych różnic między lekami bez recepty (OTC), a suplementami diety jest na niskim poziomie. Wielu konsumentów postrzega suplementację jako łatwą drogę do skorygowania sposobu żywienia; większość uważa suplementy diety za środki bezpieczne, a ich powszechna dostępność wywołuje u wielu osób przekonanie, że można je przyjmować bez ograniczeń. Niewłaściwe, nieuzasadnione stosowanie suplementów diety, brak rzetelnej informacji dotyczącej przeciwwskazań do stosowania oraz nadmierne spożycie tych produktów może wiązać się z ryzykiem wystąpienia skutków niepożądanych oraz być przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych. Aby zapobiec działaniom niepożądanym warto decyzję o zastosowaniu suplementów diety poprzedzić analizą stanu odżywienia organizmu oraz analizą sposobu żywienia. Ważne jest również określenie powodu niedoborów tych składników, aby zwalczyć przyczynę, a nie skutek.

Co zawiera nowy projekt ustawy ws. suplementów diety?

Autorzy projektu nowej ustawy zauważają, że analiza danych dotyczących dynamiki wzrostu sprzedaży suplementów diety w Polsce budzi uzasadnione obawy co do prawidłowości stosowania ich przez Polaków: konieczne staje się wdrożenie rozwiązań, które uszczelnią aktualnie obowiązujące przepisy w obszarze suplementów diety. Propozycje projektowanych regulacji oparto na opiniach Zespołu do spraw Suplementów Diety, działającego w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Głównego Inspektora Sanitarnego.

W projekcie zaproponowano m.in. przepis dotyczący obowiązkowego zamieszczania komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, tj. „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”. Nowa ustawa ma zakazywać wykorzystywania w reklamach wizerunku autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, osób wykonujących zawody medyczne, przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia (w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometrycznej), czy też prezentację czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem tych zawodów, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym.

Projektowane zmiany odnoszą się także do konieczności wyeliminowania zjawiska prezentacji i reklamy suplementów diety wprowadzanych pod podobną lub zbliżoną do produktów leczniczych nazwą lub szatą graficzną opakowania (tzw. marki parasolowe), co powoduje zacieranie granic pomiędzy produktem leczniczym a suplementem diety stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia i wyraźną dezorientację u konsumentów.

Jednocześnie przepisy projektowanej ustawy przewidują możliwość stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu. Umieszczenie znaku graficznego byłoby możliwe po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych oraz uzyskaniu opinii jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu suplementu diety z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany doprecyzowujące dotyczące procedury powiadamiania GIS o pierwszym prowadzeniu do obrotu określonych środków spożywczych, które mają służyć eliminowaniu z obrotu produktów, które nie spełniają wymagać dla danego rodzaju środka spożywczego. Ustawodawca przewiduje też zmianę w zakresie przepisów karnych i przepisów o karach pieniężnych, ponieważ obecny maksymalny limit kary pieniężnej nie spełnia roli odstraszania za naruszenie przepisów ustawy.

W Ocenie Skutków Regulacji przedstawione są również rozwiązania problemu suplementów diety w każdym z krajów członkowskich UE: ponieważ dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych nie reguluje szczegółowo kwestii prowadzenia nadzoru nad suplementami diety, państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły w tym obszarze nadzoru różne rozwiązania.

Z całościową Oceną Skutków Regulacji oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia można zapoznać się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367901/katalog/12941907#12941907