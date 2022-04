Suplementy. Polacy jedzą je na potęgę, ale co tak naprawdę o nich wiedzą?

Z najnowszego raportu „Polacy a suplementy diety. Wiedza i świadomość” wynika, że większość badanych pozytywnie ocenia ich skuteczność, jednocześnie jednak niemal co druga osoba ma wątpliwości co do przebadania suplementów diety.

Autor: AT

Data: 12-04-2022, 16:34

Ponad 80 proc. Polaków uważa suplementy diety za skuteczne, ale co trzecia osoba nie wie, czym różnią się od leków. fot. unsplash

Czy stosowanie suplementów diety konsultujemy z lekarzem?

Prawie połowa Polaków suplementujących dietę nie konsultuje tego ze specjalistą. Wyniki badania wskazują, że trzech na czterech suplementujących dietę Polaków deklaruje, że zażywa je regularnie, a jedynie 25 proc. badanych tego typu preparaty przyjmuje nieregularnie.

Co piąty Polak suplementujący dietę ich zakup konsultuje z farmaceutą, a co siódmy z lekarzem. Z badania wynika, że po poradę do dietetyka zwraca się zaledwie 4 proc. badanych. Niemal 16 proc. respondentów deklaruje naprzemienne konsultacje z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem. Aż 45,2 proc. Polaków suplementujących dietę nie konsultuje zażywanych preparatów ze specjalistą.

Co Polacy wiedzą o suplementach diety?

Większość konsumentów pozytywnie ocenia swoją wiedzę na temat suplementów. Blisko dwóch na trzech respondentów deklaruje, że wie, czym różni się lek od suplementu diety. Niespełna co trzeci ankietowany ocenia swoją wiedzę na ten temat jako ograniczoną. Jedynie 3,9 proc. badanych przyznaje, że nie wie, jakie różnice występują między lekiem a suplementem.

Prawie trzech na czterech Polaków twierdzi, że ma wiedzę na temat tego jak działają przyjmowane

przez nich suplementy. Co czwarty respondent tej wiedzy nie posiada.

Skąd czerpiemy opinie o suplementach?

Najczęściej opinie o suplementach czerpiemy z internetu. Badani zapytani o to, gdzie szukają opinii na temat suplementów, częściej wskazywali na sprawdzanie opinii w Internecie (44,1 proc.) niż zasięganie opinii lekarza, farmaceuty lub dietetyka (41,7 proc.)

Blisko co piąty respondent deklaruje, że o opinię przy okazji zakupów suplementów pyta sprzedawcę.

Czy suplementy diety są przebadane?

Połowa Polaków nie ma pewności co do poziomu przebadania suplementów diety. Wyniki badania wskazują, że dwóch na pięciu ankietowanych uważa, że suplementy są sprawdzane w równym stopniu co leki. Prawie połowa (48,8 proc.) badanych uważa, że suplementy są przebadane tylko częściowo. Niewielki odsetek, bo 3,7 proc., respondentów klasyfikuje suplementy diety jako produkty nieprzebadane.

Czy suplementy diety są skuteczne?

Polacy pozytywnie oceniają skuteczność suplementów diety. Wyniki badania wskazują, że znaczna większość (82,3 proc.) Polaków, którzy suplementują dietę, ocenia je jako skuteczne.

Co ósmy ankietowany uważa, że suplementy nie są ani skuteczne, ani nieskuteczne. Jedynie 1,6 proc. badanych uważa, że suplementy są raczej nieskuteczne lub zdecydowanie nieskuteczne.

- Badanie przeprowadzone na potrzeby raportu „Polacy a suplementy diety” wskazało, że dwóch na trzech Polaków przyjmuje suplementy diety. Najchętniej sięgamy po preparaty witaminowo-minerałowe, a najrzadziej – po suplementy zawierające szczepy bakterii i drożdży. Suplementy diety są szeroko dostępne i mimo że nadal pierwszym miejscem zakupu suplementów dla polskich konsumentów są apteki, to jeden na trzech Polaków suplementujących dietę dokonuje zakupów w internecie. Warto postawić tu pytanie – czy te zakupy konsultowane są ze specjalistą: lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem - wskazuje Armand Przygodzki, CEO Osavi.

Suplementy diety cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków, w roku 2021 wydaliśmy na nie o pół miliarda więcej niż rok wcześniej. Co ósmy konsument w skali miesiąca wydaje na suplementy ponad 111 zł. Czy jednak przekłada się to na świadomość ich działania i wiedzę na temat tego, jak suplementy działają i czym różnią się od leków?