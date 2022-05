Susza dała się we znaki polskiemu rolnictwu

Wieś w ostatnich latach doświadczyła wielu problemów, takich jak susza czy pandemia; mamy też wojnę na Ukrainie i związane z tym wyższe ceny surowców - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Na każde z tych zjawisk była reakcja państwa - zaznaczył.

Susza dała się we znaki polskiemu rolnictwu /fot. Shutterstock

Pomoc państwa dla rolników

Premier w trakcie swojej wizyty w gospodarstwie rolnym w Michalinie (Mazowieckie) mówił, że polska wieś w ostatnich latach doświadczała m.in. suszy, pandemii, a teraz wojny na Ukrainie, co powoduje wyższe ceny surowców, jak np. nawozy. Jak zapewnił szef rządu, na każde z tych zjawisk była reakcja państwa.

Kiedy rolników dotknęła susza w 2018 to w 2019 r. wypłaciliśmy 2,5 mld zł. To pięć razy więcej niż nasi poprzednicy przy porównywalnej suszy. W 2019 znowu klęska i znowu wypłata w 2020 podobnej wielkości starty związane z klęską suszy. (...) Potem Covid, więc zrobiliśmy tarczę antykryzysową, żeby ratować miejsca pracy. Także miejsca pracy na wsi. (...) Uratowaliśmy 5 mln miejsc pracy i to też coś, co dzisiaj międzynarodowe instytucje finansowe i KE bardzo doceniają - powiedział szef rządu.

Rosnące koszty produkcji rolniczej

Jak dodał, teraz mamy do czynienia ze "straszną wojną na Ukrainie, która wpływa na zjawiska gospodarcze". "Mamy tutaj do czynienia ze wzrostem cen paliw. To wszystko przekłada się na koszty produkcji. Ze wzrostem cen nawozów - bo są wysokie ceny gazu. Wysokie ceny gazu, przekładają się na wysokie ceny nawozów. Za każdym razem jest reakcja państwa. Za każdym razem wdrażamy nowe, nasze rozwiązania" - powiedział Morawiecki.

Przypomniał, że rząd obniżył m.in. VAT na nawozy, co jest kosztem ze strony budżetu państwa, a także wprowadził dopłaty do nawozów.