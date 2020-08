Susza: Projekt dot. inwestycji w zakresie retencji w konsultacjach

Wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań pozwalających uprościć oraz przyspieszyć prace związane z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć retencyjnych mających na celu ograniczenie skutków suszy w Polsce zakłada projekt ustawy, który trafił do konsultacji publicznych.