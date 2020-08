Susza rolnicza nadal występuje

"W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -40 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VI - 31 VII). Na wielu obszarach Polski notowano lokalne obniżenie KBW do ponad 50 mm" - napisano.



"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski" - dodano.