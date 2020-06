Susza, trąby powietrzne, burzowe opady: Jak zmiany klimatu wpływają na rolników i sadowników? (wideo)

Zniesiono ograniczenia wstępu do gospodarstw rolnych

– Tak naprawdę już w tym momencie obserwujemy suszę, ponieważ w zachodniej części kraju mamy niedobór opadów i tam sytuacja jest dosyć groźna – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

– W południowo-wschodniej części kraju, czyli w województwach podkarpackim, małopolskim, lubelskim oraz świętokrzyskim obserwowaliśmy opady deszczu. Te opady poprawiły sytuację w rzekach i na polach, wzrosła też wilgotność gleby. Niestety pozostała część kraju – centralna i zachodnia – cały czas ma problem. Jeżeli nie będzie opadów deszczu, które powinny trwać codziennie przez trzy tygodnie, sytuacja dla rolników i sadowników w województwach zachodnich i centralnych może być bardzo niebezpieczna – tłumaczy przedstawiciel IMiGW.

Dodaje, że według prognozy długoterminowej, w czerwcu wystąpią opady burzowe albo będzie brak opadów. – Sytuacja jest więc bardzo niekorzystna – mówi Grzegorz Walijewski.

Czy susza pogłębia się dlatego, że nawilżenie gleby w poprzednich latach było niewystarczające i w ten sposób problem się nawarstwia? – Obieg wody w przyrodzie musi być zrównoważony, ale przez coraz wyższą temperaturę powietrza mamy coraz większe parowanie. Opadów powinno być tyle samo i mniej więcej na przestrzeni 30 lat jest taka równowaga, tylko że zmienił się ich charakter – mamy coraz częściej opady burzowe, które nie są dobre dla rolników i sadowników – podkreśla rzecznik prasowy IMiGW.

– Opady burzowe mają to do siebie, że są bardzo intensywne i występują na niewielkim obszarze powodując chwilową poprawę sytuacji. Czasami wręcz tej wody jest za dużo i powoduje ona straty dla rolników – dodaje.

– Już trzeci rok z rzędu mamy do czynienia z suszą, ponieważ wilgotność gleby jest niska. Dodatkowo poziom wód gruntowych spada i zimy są bezśnieżne, a to jest duży problem, ponieważ zimą powinniśmy mieć opady śniegu, które wiosną się topią. Dzięki temu wzrasta wilgotność gleby, wzrasta poziom wody w rzekach i kanałach, a tego w tym roku w ogóle nie mieliśmy. Przedłużający się okres suszy powoduje, że z roku na rok może być ona coraz głębsza. W tym roku, jeżeli sprawdzą się prognozy długoterminowe, susza może być bardzo podobna do ubiegłorocznej, a nawet w niektórych miejscach głębsza niż w zeszłym roku – mówi Grzegorz Walijewski.