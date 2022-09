Ekstremalna susza w południowo-zachodniej części Chin doprowadziła do czasowych przerw w łańcuchach dostaw w regionach uzależnionych od energii wodnej.







Susza w południowo-zachodniej części Chin doprowadziła do czasowych przerw w łańcuchach dostaw w regionach uzależnionych od energii wodnej./fot. materiały prasowe

Wysokie temperatury w Chinach, sięgające ponad 40 stopni Celsjusza, nie były notowane w Państwie Środka od początku pomiarów w 1961 roku. W ich wyniku najbardziej ucierpiało dorzecze Jangcy na odcinku od prowincji Syczuan aż do Szanghaju. Na tych obszarach mieszka 370 mln ludzi i znajdują się tam kluczowe zakłady dla gospodarki światowej.

Susza w Chinach odbija się na światowej gospodarce

Większość fabryk znajdujących się w tym regionie zaopatrywała się w energię pochodząca z hydroelektrowni, które ze względu na brak wody były okresowo zamykane. Chociaż dostawy wznowiono po dwóch tygodniach. Przerwy w dostawach prądu zachwiały globalne łańcuchy dostaw w takich ważnych branżach jak: motoryzacja, produkcja chipów, paneli słonecznych i innych towarów przemysłowych.

Chińska gospodarka nadal jest energochłonna i zużywa bardzo dużo wody

Chiński rząd stoi przed dużym wyzwaniem zmniejszenia konsumpcji wody. Został wprowadzony nakaz ograniczenia konsumpcji wody do 640 mld metrów sześciennych. W 2020 roku zużycie wynosiło 670 mld m3. W 2021 roku rząd wydał 8 mld dolarów (USD) na działania związane z ochroną wody. W przypadku Chin oprócz niedoborów wody istotną kwestią jest jej jakość, 16 proc. wód gruntowych jest tak zanieczyszczonych, że nie mogą być używane.

Katastrofy klimatyczne oraz przerwy w łańcuchach dostaw zmniejszają konkurencyjność chińskiej gospodarki

W Chinach produkowane są podzespoły m.in. do Tesli czy Toyoty, w dłuższej perspektywie przerwane łańcuchy dostaw z Chin, które teraz związane były z suszą a wcześniej następowały z powodu pandemii Covid-19, mogą doprowadzić do wycofania się tych koncernów z Państwa Środka i znalezienia nowych lokalizacji do inwestycji.