Susza: Żywność w tym roku może być jeszcze droższa

Dr Jakub Sawulski, kierownik Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego przypomina, że od połowy ubiegłego roku ceny żywności rosną w bardzo szybkim tempie – około 7 proc. rocznie. Większość analityków zakładała, że w 2020 roku ten wzrost cen spowolni.

– Tymczasem tegoroczna susza może sprawić, że żywność w tym roku będzie jeszcze droższa niż w roku ubiegłym. I to znacznie droższa – prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym podniesiony do 7 proc. wskaźnik cen żywności utrzymuje się na tym poziomie przez cały rok. To by oznaczało, że w ciągu dwóch lat – między 2018 a 2020 rokiem – żywność zdrożeje o około 15 proc. – tłumaczy ekspert.

– Taki scenariusz byłby poważnym ciosem w portfele konsumentów. Według danych GUS, kategoria „żywność i napoje bezalkoholowe" stanowi około ¼ całkowitych wydatków przeciętnego konsumenta. W związku z tym szybki wzrost cen żywności istotnie podbija także stopę inflacji w całej gospodarce – dodaje.

– Co więcej, w stanie pandemii znaczenie żywności w wydatkach gospodarstw domowych rośnie – konsumenci kupują żywność na zapas, a jednocześnie ograniczają wydatki w innych kategoriach. Szybki wzrost cen żywności może więc być jeszcze bardziej dotkliwy, szczególnie dla biedniejszych gospodarstw domowych – zauważa.

Podkreśla jednak, że mimo wyższych cen i niższych dochodów gospodarstw domowych związanych z kryzysem gospodarczym, popyt na żywność nie powinien znacząco spadać. – Żywność należy do dóbr podstawowych, w przypadku których zmiany cen nie mają znaczącego wpływu na wielkość zakupów konsumentów – mówi dr Jakub Sawulski.