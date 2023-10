12 projektów za 2 mln 250 tys. zł zostanie zrealizowanych w Suwałkach (Podlaskie) w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok; oddano 7,5 tys. głosów - poinformował magistrat.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Z informacji przekazanej przez magistrat wynika, że mieszkańcy Suwałk głosowali na 24 projekty. Wybrali do realizacji sześć tzw. projektów mikro o wartości do 15 tys. zł, dwa projekty duże do 900 tys. zł oraz cztery projekty małe o wartości do 150 tys. zł.

W sumie szacowana wartość wybranych projektów to 2,25 mln zł. Miasto planowało wydać w budżecie 2,8 mln zł. Dokładna wartość projektów będzie znana po przeprowadzeniu przetargów.

Suwalczanie wybierając projekty mikro postawili głównie na pikniki oraz zajęcia sportowe. Z kolei głosując na projekty małe wybrali dwa dotyczące utwardzenia nawierzchni dróg i parkingu oraz budowę strefy sportu i boiska dla dzieci. Wybrane dwa projekty duże opiewają na kwotę 1,65 mln zł. Pierwszy to budowa strefy sportu i zabawy na osiedlu Hańcza, zaś drugi to przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży.

To już jedenasta edycja budżetu obywatelskiego w Suwałkach. W pierwszej samorząd przeznaczył na ten cel 1 mln zł, potem kwota wzrastała aż do 2,8 mln zł.

Komisja doliczyła się, że oddano 7 tys. 556 głosów z czego 7 tys. 103 było ważnych. Przez internet oddano 2702 głosy, zaś wersję papierową formularza złożyło 4 tys. 854 mieszkańców.