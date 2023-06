Mieszkańcy Suwałk (Podlaskie) mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Prezydent miasta zaplanował na ten cel 2,8 mln zł, niewiele więcej niż rok temu.

To już jedenasta edycja budżetu obywatelskiego w Suwałkach. W pierwszej samorząd przeznaczył na ten cel 1 mln zł, potem kwota wzrastała aż do 2,8 mln zł.

Jak informuje biuro prezydenta Suwałk, w tej edycji budżetu projekty można będzie składać do 23 czerwca. Miasto chce przeznaczyć 2,1 mln złotych na duże projekty o wartości od 150 do 900 tysięcy złotych. 600 tys. złotych zostanie wydane na projekty małe, o wartości od 25 do 150 tysięcy złotych. Pulę 100 tysięcy zł samorząd przeznaczy też na projekty mikro, o wartości do 15 tysięcy złotych.

"Kwota Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok wynosi 2,8 mln zł. Kwotę, podobnie jak w latach ubiegłych, dzielimy na trzy kategorie. 30 października dowiemy się, które projekty będą zrealizowane w przyszłym roku" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Samorząd stworzył w tym roku nową dedykowaną Budżetowi Obywatelskiemu stronę, która poprowadzi zainteresowanych poprzez wszystkie etapy od złożenia wniosku po głosowanie. Strona jest aktywna po adresem: www.suwalki.budzet-obywatelski.org.