Miasto Suwałki przez ostatnie siedem lat wydało 1,6 mln zł na wymianę starych pieców centralnego ogrzewania na nowe. W tym roku wyda kolejne blisko 200 tys. zł na ogrzewanie ekologiczne. W sumie z miejskiego programu skorzystało do tej pory prawie 500 rodzin.

W tym roku miasto Suwałki przeprowadziło ósmą edycję programu w dwóch etapach. W pierwszym na początku roku zakwalifikowało 33 wnioski na kwotę 120 tys. zł. W ramach tego naboru 25 domów zostanie podłączonych do sieci gazowej, zaś w 8 domach zostaną zainstalowane pompy ciepła lub ekologiczne kotły.

W drugim naborze samorząd zakwalifikował 18 nieruchomości, na które wyda 72 tys. zł. Dwanaście z nich podłączonych zostanie do sieci gazowej, a w ośmiu domach zostaną zainstalowane pompy ciepła lub ekologiczne kotły. W sumie miasto wyda w tym roku na ten cel 192 tys. zł.

"W sumie będzie to już blisko pół tysiąca domów w Suwałkach z ekologicznym systemem ogrzewania. Cieszę się, że kolejna edycja naszego programu spotyka się wciąż z tak dużym zainteresowaniem. Oznacza to, że był to dobry pomysł i musimy go kontynuować w latach kolejnych" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych położone na terenie miasta Suwałki.

Dotacje, w zależności od zasobności mieszkańców Suwałk, wynoszą od 3 do 6 tys. zł, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - 15 tys. zł. Dotacja jest udzielana, w pierwszej kolejności na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, następnie do sieci gazowej, a w dalszej kolejności na wymianę na nowe źródło ciepła - w przypadku, gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci zbiorowej.

Władze Suwałk przyjęły Program Gospodarki Niskoemisyjnej w 2015 roku. Zakłada on redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza w mieście. Program pozwala na pozyskiwanie na ten cel środków unijnych. Samorząd w ramach tego programu w 2018 roku zainstalował w mieście 11 czujników monitorujących jakość powietrza.