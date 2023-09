Mieszkańcy Suwałk (Podlaskie) mogą głosować na 24 projekty do budżetu obywatelskiego na 2024 r. Miasto przeznaczy na ten cel 2,8 mln zł. Zaproponowano m.in. boisko do koszykówki ulicznej obok Zalewu Arkadia, niemal w centrum miasta.

To już jedenasta edycja budżetu obywatelskiego w Suwałkach. W pierwszej samorząd przeznaczył na ten cel 1 mln zł, potem kwota wzrastała aż do 2,8 mln zł.

Miasto chce przeznaczyć 2,1 mln złotych na duże projekty o wartości od 150 do 900 tysięcy złotych. 600 tys. złotych zostanie wydane na projekty małe, o wartości od 25 do 150 tysięcy złotych. Pulę 100 tysięcy zł samorząd przeznaczy też na projekty mikro, o wartości do 15 tysięcy złotych.

Mieszkańcy mogą wybierać po jednym z projektów w trzech kategoriach. Projektów micro jest 9, małych 6, a dużych - 11. Złożono m.in. wnioski na budowę kilku dróg i parkingu, boisko do koszykówki ulicznej obok Zalewu Arkadia czy strefę sportu i zabawy. Są też projekty na place zabaw, psi park oraz pikniki i zajęcia sportowe.

Mieszkańcy mogą głosować w trzech wyznaczonych punktach w mieście: w urzędzie miasta, w aquaparku i centrum handlowym Plaza. Można głosować też przez internet. Mieszkańcy mają czas do 29 września.