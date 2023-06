Światowy indeks cen Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności spadł w maju do najniższego poziomu od dwóch lat, ponieważ spadek cen olejów roślinnych, zbóż i nabiału przeważył nad podwyżkami cukru i mięsa - podał Reuters.

W maju spadł indeks cen żywności na świecie; fot. unsplash.com

Spadł indeks cen żywności na świecie

Jak podała PAP, indeks cen żywności na świecie w maju spadł do 124,3 pkt. ze 127,7 pkt. w kwietniu - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

W maju 2022 roku indeks był na poziomie 158,1 pkt.

Majowy wynik był najniższy od kwietnia 2021 r. i oznaczał, że indeks był teraz o 22% poniżej najwyższego poziomu osiągniętego w marcu 2022 r. po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Spadają ceny zboża, drożeje ryż

Indeks cen zbóż FAO spadł w maju o prawie 5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, pod presją dużych perspektyw dostaw i rozszerzenia inicjatywy zbożowej zezwalającej na dostawy z Ukrainy przez Morze Czarne - podał Reuters.

Ale międzynarodowe ceny ryżu nadal rosły w maju, częściowo z powodu mniejszych dostaw w niektórych krajach eksportujących - podała FAO. Agencja w zeszłym miesiącu wyraziła zaniepokojenie rosnącymi cenami tego surowca.

Światowe ceny oleju roślinnego i nabiału

Indeks cen oleju roślinnego FAO spadł o prawie 9% miesiąc do miesiąca, odzwierciedlając duże dostawy nasion oleistych i słaby popyt na olej palmowy, podczas gdy światowe ceny nabiału spadły o ponad 3% w związku z sezonowym wzrostem produkcji mleka na półkuli północnej.

Rosną ceny cukru

Z kolei ceny cukru wykazały wzrost o 5,5% od kwietnia, co stanowi czwarty z rzędu miesięczny wzrost, ponieważ obawy związane ze zjawiskiem pogodowym El Nino zwiększyły globalne ryzyko dostaw - podała FAO.

Dodała jednak, że poprawiające się warunki pogodowe w Brazylii i niższe ceny ropy naftowej ograniczyły rynki cukru. Kontrakty terminowe na cukier zaliczyły spadki w końcówce maja po 12-letnim szczycie pod koniec kwietnia.

Prognoza FAO dla rynku zbóż

W osobnym raporcie na temat podaży i popytu na zboża, FAO prognozuje światową produkcję zbóż w tym roku na 2,813 miliarda ton, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z 2022 r., który odzwierciedla głównie oczekiwany wzrost produkcji kukurydzy.